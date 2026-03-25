OUG carburanților, blocată. Sindicatele refuză întâlnirea cu Bolojan, dar se văd cu Grindeanu. Ce solicită

Sindicatele au refuzat întâlnirea de la Guvern cu premierul Bolojan, convocată pe tema crizei carburanților. Liderii sindicali acuză un dispreț fără echivoc și lipsa de transparență. În schimb, miercuri, de la ora 10:30, reprezentanții acestora poartă discuţii cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Sindicatele vin, în schimb, cu propria listă de măsuri: repornirea capacităților CE Oltenia pentru producția de energie, contractarea directă a energiei de către marii consumatori, stoparea exportului de combustibil și gaze şi reducerea TVA și a accizelor.

Premierul Ilie Bolojan participa la sedinta in plen a Senatului, in care se dezbat trei motiuni simple depuse de parlamentari ai Opozitiei, care ii vizeaza pe ministrul Apararii si pe Ilie Bolojan, in calitate de ministru interimar al Educatiei, desfasurata la Palatul Parlamentului, 9 februarie 2026.

"Considerăm că maniera în care premierul Ilie Bolojan a convocat CNTDS reflectă un dispreţ fără echivoc faţă de instituţia dialogului social din România şi faţă de rolul partenerilor sociali în procesul decizional. Subliniem faptul că proiectul de Ordonanţă de Urgenţă (privind situaţia de criză pe piaţa carburanţilor - n. r.) se afla deja pe circuitul de avizare înainte de orice consultare reală în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, ceea ce contravine principiilor unui dialog social autentic", se arată într-un comunicat al confederaţiei sindicale.

BNS subliniază faptul că, în cursul zilei de marţi, Consiliul Economic şi Social nu a avizat proiectul de act normativ, iar partenerii sociali au fost nevoiţi să solicite convocarea CNTDS, ceea ce "evidenţiază încă o dată atitudinea superficială şi lipsită de respect a Guvernului faţă de un subiect de maximă importanţă, atât pentru populaţie, cât şi pentru mediul de afaceri".

În acest context, BNS a solicitat reprogramarea şedinţei CNTDS, având în vedere că, alături de celelalte patru confederaţii sindicale reprezentative, va participa la o întâlnire cu preşedintele Camerei Deputaţilor, stabilită anterior convocării CNTDS.

Articolul continuă după reclamă

Sindicatele anunţă că nu participă la şedinţa de azi

Prin urmare, Blocul Naţional Sindical nu va participa la şedinţa CNTDS programată pentru miercuri. Şi C.N.S Cartel ALFA, C.N.S.L.R.- Frăţia, C.S.D.R. şi C.S.N.Meridian au anunţat, într-un comunicat de presă comun, refuzul de a participa la şedinţă.

Ordonanţa de urgenţă prin care se declară situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi stabilite măsuri de protejare a economiei şi a populaţiei pe durata acestei crize s-a aflat marţi pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern programată la ora 17:00, însă aceasta a fost amânată din cauza lipsei unor avize.

Consiliul Economic şi Social (CES) a amânat avizarea proiectului de ordonanţă de urgenţă a guvernului privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei.

CES a precizat pe site-ul propriu că a amânat avizarea proiectului, menţionând că termenul este 6 aprilie, conform prevederilor articolului 7 alineat (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Conform CES, lipsesc avizele pe proiectul de act normativ din partea a doi reprezentanţi PSD în Guvern: ministrul Justiției și vicepremierul Marian Neacșu.

OUG ar urma să fie adoptată miercuri sau joi

Marţi seara, premierul Ilie Bolojan a anunţat că ordonanţa de urgenţă privind declararea situaţiei de criză pe piaţa carburanţilor ar urma să fie adoptată de Guvern miercuri după amiaza sau în cursul zilei de joi.

Astfel, miercuri, la ora 11:00, este programată reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, cu participarea reprezentanţilor Guvernului, sindicatelor şi patronatelor. De la ora 12:30 ar urma să aibă loc plenul Consiliului Economic şi Social (CES), a precizat Ilie Bolojan, marţi, pentru Euronews.

"Pe fondul discuţiilor legate de preţul carburanţilor, am pregăti acest prim proiect de ordonanţă şi astăzi CES, care este un organism care trebuie să avizeze acest tip de proiecte, a amânat pronunţarea unei decizii - ei trebuie să dea un aviz, că este favorabil sau nefavorabil - solicitându-ne să facem o întâlnire într-un Consiliu Tripartit, la care să participe şi patronatele", a spus Bolojan.

PSD cere adoptarea unei reduceri a accizelor

PSD cerut miercuri Guvernului să adopte şi o reducere a accizelor, pe lângă măsurile deja anunţate pentru combaterea creşterii accelerate a preţurilor la carburanţi.

"PSD solicită Guvernului să dispună şi o reducere a accizelor, pe lângă măsurile anunţate anterior pentru combaterea creşterii accelerate a preţurilor la carburanţi. PSD subliniază că intervenţia Guvernului a venit târziu, iar efectele măsurilor anunţate sunt prea mici în raport cu majorările preţurilor la pompă înregistrate în ultimele trei săptămâni. E prea târziu şi prea puţin! E nevoie de o intervenţie şi asupra accizelor".

PSD aminteşte că propunerile miniştrilor social-democraţi de la Energie şi Agricultură, formulate imediat după declanşarea conflictului din Orientul Mijlociu, includeau şi diminuarea accizelor sau chiar eliminarea totală a acestora în cazul motorinei utilizate în agricultură.

"PSD subliniază că diminuarea accizelor pe carburanţi are un impact redus asupra bugetului de stat, având în vedere creşterea încasărilor din taxa pe valoare adăugată asociată acestor produse. În plus, o astfel de măsură ar scădea presiunea asupra firmelor care operează pe piaţa de carburanţi.

Prin urmare, nu există niciun motiv rezonabil pentru blocarea unei astfel de măsuri care poate scădea presiunea preţurilor la pompă pentru cetăţeni şi pentru firmele româneşti. PSD subliniază că astfel de măsuri au fost deja implementate de mai multe state din Uniunea Europeană, pentru protejarea economiilor naţionale", menţionează comunicatul.

Reacţia PNL

PNL îndeamnă partenerii de coaliție la responsabilitate și dialog. România traversează o perioadă dificilă: scumpirea accelerată a carburanților, presiuni energetice generate de un conflict internațional imprevizibil, un buget abia adoptat care trebuie acum implementat. Acestea sunt provocările reale cu care se confruntă cetățenii români și față de care Guvernul are obligația să răspundă cu măsuri concrete.

Tocmai de aceea, PNL îi așteaptă pe partenerii social-democrați să revină la masa coaliției și să abordeze aceste subiecte prin dialog direct, cu propuneri fundamentate și cu asumarea răspunderii comune pentru consecințele lor.

Înțelegem că există nemulțumiri și puncte de vedere diferite în interiorul coaliției. Există mecanismele potrivite pentru a le exprima și soluționa. Pozițiile exprimate public fără un fundament tehnic și fără surse de finanțare identificate nu rezolvă nicio problemă — ele servesc altor scopuri decât interesul cetățenilor.

Reducerea accizei și plafonarea prețurilor sunt subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanțare identificate și cu responsabilitate față de credibilitatea economică externă a României. Nu sunt subiecte pentru campanie de imagine. PNL rămâne angajat față de stabilitatea guvernamentală și față de cetățenii României. Îi invităm pe partenerii noștri să facă același lucru, au transmis liderii partidului.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰