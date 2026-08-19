Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în Programul Rabla Auto 2026 vor putea depune cereri începând din 25 august și până la 31 decembrie 2026, în limita fondurilor disponibile. Bugetul alocat provine din sumele rezervate anterior pentru dosare în cazul cărora nu au fost finalizate toate etapele procedurale.

Noi înscrieri în Programul Rabla Auto 2026. Când se deschide sesiunea și cât valorează ecotichetele - Hepta

"Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că, începând de marţi, 25 august 2026, ora 10:00, şi până la 31 decembrie 2026, ora 23:59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile, persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie anterior vor avea posibilitatea de a se înscrie în Programul Rabla Auto 2026. Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurşi toţi paşii procedurali prevăzuţi", arată AFM într-o postare pe Facebook.

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Înscrierea se va realiza prin aplicaţia online AFM.

Cât valorează ecotichetele

Ecotichetele au următoarele valori:

18.500 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

La finalizarea procesului de înscriere în program, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil, precizează AFM.

În termen de 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de şasiu a autovehiculului uzat, să încarce în aplicaţie documentele prevăzute în ghidul de finanţare şi să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicaţiei.