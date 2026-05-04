Tensiune maximă înainte ca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan să fie votată mâine în Parlament. Primii deputați din opoziție care anunță în mod clar că nu vor vota moțiunea sunt din grupul UNIT (intrați în Parlament pe listele POT), iar 5 dintre ei au semnat moţiunea. Aceștia au publicat un mesaj în acest sens aseară, iar astăzi urmează să anunțe oficial. Ei acuză că moţiunea "nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea unui om".

Cine sunt parlamentarii din opoziție care spun că nu vor vota moțiunea. Cinci dintre ei semnaseră demersul

Cei șase parlamentari ai partidului UNIT (intrați în parlament pe listele POT) anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Este vorba de Aurora Tasica Simu, Andrei Csillag, Dumitrița Albu, Călin Groza, Ștefan Borțun şi Gheorghe-Petru Pîclișan. Deși inițial au semnat demersul PSD-AUR, acuză că acesta "nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea unui om".

Într-o postare publicată pe Facebook, duminică seara, deputatul Andrei Csillag a anunțat că cei șase parlamentari nu vor vota moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan: "Nu girăm jocurile PSD-AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții! generație întreagă de români, generația părinților noștri, a trăit un destin marcat de muncă grea, întuneric, frig și lipsuri, impuse de un regim crud, construit în jurul ambițiilor de preamărire ale unui singur om. Dar acelea erau, măcar, ambiții pentru și despre România.

Astăzi, acel regim nu a dispărut cu adevărat. S-a metamorfozat. A îmbrăcat hainele democrației, dar a înlocuit visul de preamărire cu unul de „prea-îmbogățire”. Iar pentru acest nou scop, generația noastră este chemată, din nou, să suporte sacrificiul", conform deputatului Andrei Csillag.

UNIT: Am votat patru moțiuni și am criticat austeritatea

"Partidul UNIT a demonstrat consecvență în opoziție, am votat patru moțiuni împotriva Guvernul României condus de Ilie Bolojan și am criticat constant politicile de austeritate aplicate fără discernământ, politici care au lovit mai întâi în cei mai vulnerabili, dar care s-au împotmolit atunci când au ajuns la clientela politică.

Pe 20 aprilie, Partidul Social Democrat principalul responsabil pentru dezechilibrele economice actuale, a decis să adâncească criza economică, suprapunându-i una politică, iar pe 28 aprilie, cu complicitatea bizară a colegilor noștri de opoziție, Alianța pentru Unirea Românilor - AUR , au concretizat haosul printr-o mișcare politică lipsită de substanță: o moțiune de cenzură care nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea unui om.

Am purtat discuții cu inițiatorii. Am căutat să înțelegem soluția propusă. Nu există. Nu există o alternativă de guvernare, nu există un plan economic nou, doar dorința de a schimba un nume.

Am avut, de asemenea, discuții directe cu premierul. Ni s-a confirmat că nu există intenția de a modifica politicile actuale. În aceste condiții, devine evident că miza reală este eliminarea unui personaj devenit incomod, un om care a început să „aprindă lumina” în zone în care interesele vechi preferă întunericul.

În mod surprinzător, Alianța pentru Unirea Românilor a ales să susțină această inițiativă, fără a oferi, la rândul său, o alternativă reală. Prin această poziționare, AUR nu face decât să faciliteze un joc politic al PSD, contribuind la o schimbare de fațadă care lasă sistemul intact.

UNIT a semnat moțiunea pentru a permite clarificarea rapidă a situației politice. România nu își permite un blocaj prelungit. Însă votul nostru trebuie să reflecte interesul public, nu calcule politice de culise.

Premierul Ilie Bolojan a fost criticat, inclusiv de noi, pentru rigiditate, pentru lipsa de empatie în aplicarea unor măsuri dure și pentru priorități discutabile. Însă necinstea nu este o acuzație care i-a fost adusă", a mai scris deputatul Andrei Csillag.

PSD și AUR, acuzați că au generat o moțiune "fără soluții"

"Prin urmare, când PSD solicită sprijin pentru înlăturarea unui om incomod, fără a schimba nimic din mecanismele care au produs criza actuală, avem motive serioase să refuzăm acest demers.

UNIT este un partid format din parlamentari aflați la primul mandat, oameni care au intrat în politică din convingerea că România se află într-un moment decisiv, moment în care putem da pagina către un nou capitol politic. Credem că putem combate clientelismul, nepotismul, sinecurile și corupția, și că putem construi o politică bazată pe merit, responsabilitate și seriozitate.

România are nevoie de stabilitate și de claritate.

Această moțiune nu oferă niciuna dintre ele. Este doar un demers politic menit să ofere un țap ispășitor pentru eșecurile trecutului și să permită continuarea acelorași practici", se mai arată în postarea de pe Facebook a deputatului Andrei Csillag.

Bolojan, discuții cu parlamentarii PNL înaintea votului

Premierul Ilie Bolojan va ajunge după-amiază, în jurul orei 14:30, în Parlament, la grupul PNL din Senat. Apoi, la ora 15:00, va merge și la grupul deputaților PNL.

Bolojan va discuta cu senatorii și deputații PNL înainte de moțiune, ca să vadă, în primul rând, câți au convins din PSD, AUR, PACE și din rândul suveraniștilor neafiliați să nu voteze moţiunea.

Primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a transmis aseară la Antena 3 CNN că "moțiunea se joacă" și că PNL ar mai avea nevoie să convingă 5-10 parlamentari să nu voteze.

"În acest moment se joacă. Cred că lipsesc vreo între cinci şi zece voturi ca să nu treacă. (...) Există şi posibilitatea să vedem şi în alte părţi, adică de ambele părţi, să zic aşa, defectări", a declarat Ciprian Ciucu.

Întrebat ce le oferă PNL semnatarilor moţiunii ca să trădeze, el a răspuns "demnitate". "Şi nu ştiu dacă este vorba de a trăda aici. E vorba de un vot de conştiinţă. Nu le oferim posturi, nu le oferim bani, nu le oferim contracte", a declarat prim-vicepreşedintele PNL.

Strategia liberalilor

Ciucu a explicat că PNL are două opţiuni în acest moment. "Defetismul este o opţiune, să nu facem nimic, pur şi simplu să îi lăsăm pe ceilalţi să se organizeze, să pice guvernul. Cealaltă opţiune este non-defetismul, a încerca să ai cât mai multe discuţii cu oamenii în Parlament. Deci în această logică ne aflăm, şi nu în logica de a forma acum majorităţi sau de a atrage acum pentru diferite poziţii şi funcţii diferiţi deputaţi", a mai declarat Ciprian Ciucu.

