Războiul dintre PSD şi premierul Ilie Bolojan privind reforma pensiilor speciale pentru magistraţi agită şi mai tare apele în Coaliţie. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a început deja negocieri cu şefii magistraţilor şi pregăteşte un proiect de lege separat.

de Redactia Observator

la 27.10.2025 , 13:48

Judecătorii şi procurorii cer mai multe concesii legate de cuantumul pensiei şi vârsta de pensionare. Evident, un gest care nu este deloc pe placul premierului. 

