Pensiile magistraţilor dinamitează coaliţia de guvernare. Şedinţa crucială va avea loc marţi
Războiul dintre PSD şi premierul Ilie Bolojan privind reforma pensiilor speciale pentru magistraţi agită şi mai tare apele în Coaliţie. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a început deja negocieri cu şefii magistraţilor şi pregăteşte un proiect de lege separat.
Judecătorii şi procurorii cer mai multe concesii legate de cuantumul pensiei şi vârsta de pensionare. Evident, un gest care nu este deloc pe placul premierului.
