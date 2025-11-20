Pensiile magistraţilor, trimise azi spre avizare la CSM. Guvernul: Salariile nu se taie cu 10%

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că, în proiectul reformei administrației, nu este vorba despre o tăiere a salariilor cu vreun procent. Salariile nu se reduc cu 10%. Ea a subliniat, de asemenea, că, dacă CSM va emite avizul până săptămâna viitoare pentru proiectul de lege privind pensiile magistraților, angajarea răspunderii Guvernului va avea loc joi sau vineri. Totodată, Dogioiu a anunțat că proiectul de lege urmează să fie finalizat rapid.

"În ceea ce priveşte proiectul reformei administrative, doresc să subliniez încă o dată că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în speţă 10%. Salariile nu se taie cu 10%. Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal", a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Guvernul, despre reforma administraţiei: Salariile nu se taie cu 10%

Ioana Dogioiu a precizat că fiecare ordonator de credit în parte va avea libertatea să decidă cum anume, în mod concret, va opera această reducere stabilită prin proiect, atunci când el se va întâmpla.

Articolul continuă după reclamă

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că în pachetul de reformă în administraţie, s-a prevăzut ca toate ministerele să aibă în vedere o reducere a cheltuielilor de până la 10% din anvelopa salarială, anul viitor, el arătând că unii pot să facă reduceri de personal, alţii să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de reducere a cheltuielilor.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după şedinţa conducerii partidului, că PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar, votul fiind unanim în forul statutar.

El a mai spus că discuţiile pe administraţia centrală nu au fost închise, în coaliţie.

Proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, trimis spre avizare la CSM

"Ieri a fost pus în transparenţă decizională proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, astăzi urmează să fie trimis spre avizare la CSM. Speranţa, dorinţa este ca, dacă CSM va emite aviz până săptămâna viitoare, joi sau vineri, să aibă loc angajarea răspunderii Guvernului pentru acest proiect de lege", a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că, dacă nu va veni avizul CSM, conform deciziei Curţii Constituţionale, el va fi aşteptat până la termenul de 30 de zile. Ioana Dogioiu a mai spus că, în privinţa cumulului pensie-salariu, este vorba "despre o penalizare cu 85% din pensie a acestui cumul, doar în ipoteza pensiilor necontributive". "Pensiile contributive nu sunt afectate cu nimic de această prevedere", a subliniat Dogioiu.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a afirmat că şi acest proiect de lege urmează să fie finalizat rapid, pentru că şi el trebuie trimis spre avizare la CSM.

"Dorinţa este ca săptămâna viitoare proiectul, tot în ipoteza avizului CSM, fie să intre într-o procedură parlamentară rapidă, fie să fie cuplat cu angajarea răspunderii pentru pensiile magistraţilor, desigur, sub rezerva avizului CSM pentru acel proiect de lege", a spus Dogioiu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰