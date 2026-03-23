PNL a adoptat o rezoluţie în care avertizează PSD: Dacă provocaţi o criză guvernamentală ieşim din Coaliţie

Coaliția de guvernare este din nou sub presiune. Liberalii transmit un mesaj ferm către partenerii de la PSD și avertizează că nu vor rămâne la guvernare în cazul unei crize politice. Într-un context economic dificil, Biroul Politic Naţional al PNL a adoptat, luni seară, o rezoluţie prin care formaţiunea își reafirmă sprijinul pentru Executiv și cere stabilitate și responsabilitate în interiorul coaliției.

"În această seară, Biroul Politic Naţional al PNL a adoptat o rezoluţie care reafirmă direcţia de stabilitate şi responsabilitate guvernamentală într-un context economic şi politic dificil şi stabileşte liniile de acţiune în perioada următoare", au anunţat, luni seară, reprezentanţii formaţiunii, potrivit News.ro.

Potrivit documentului, România se află într-un moment dificil: context internaţional complicat, deficit excesiv, presiuni pe absorbţia PNRR şi o economie fragilă.

"În acest context, ţara are nevoie de stabilitate guvernamentală şi predictibilitate. În acelaşi timp, tensiunile generate de PSD în Coaliţie sunt de natură să reducă eficienţa guvernamentală şi să scadă încrederea cetăţenilor în Coaliţie", au arătat liberalii.

Ca urmare, în BPN s-a stabilit că PNL va acţiona pentru buna guvernare şi stabilitate.

Astfel, PNL va acţiona pentru o guvernare eficientă şi stabilă, cu următoarele priorităţi pentru 2026: stabilitatea finanţelor publice, securitate energetică, eficienţă în administraţie, absorbţia fondurilor europene şi implementarea proiectelor de ţară, economie competitivă pe baze sănătoase

"PNL susţine stabilitatea guvernamentală şi Guvernul Ilie Bolojan", se precizează în document.

Totodată, liberalii solicită PSD să revină la "o atitudine responsabilă".

"PNL cere PSD să respecte acordul de coaliţie şi partenerii de guvernare şi să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliţie cu PSD", se arată în finalul rezoluţiei.

