Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Sondajul realizat de CURS-Avangarde arată că pe primul loc este Ciprian Ciucu, cu 32,7%, urmat de Daniel Băluţă, cu 26,3%. Pe locul al treilea este Anca Alexandrescu, cu 20,2%, urmată de Cătălin Drulă, cu 12,8%.

Rezultate exit-poll alegeri Primăria Capitalei. Datele CURS-Avangarde pentru situaţia votului până la 19:30 sunt următoarele:

Ciprian Ciucu - 32,7%

Daniel Băluţă - 26,3%

Anca Alexandresuc - 20,2%

Cătălin Drulă - 12,8%

Ana Ciceală 6%

Prezenţa la vot la alegerile pentru Primăria Capitalei, sub 33%

Secţiile de votare organizate în Bucureşti la alegerile locale parţiale s-au închis duminică seara, la ora 21:00.

Până la ora 21:00 şi-a exprimat opţiunea electorală pentru viitorul primar general al Capitalei 32,60% dintre bucureştenii cu drept de vot.

În Bucureşti au fost organizate 1.289 de secţii de votare, cele mai multe în sectoarele 3 şi 6. În Sectorul 1 au fost 166 de secţii, în Sectorul 2 - 202, în Sectorul 3 - 294, în Sectorul 4 - 189, în Sectorul 5 - 198, iar în Sectorul 6 - 240.

Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 42 - Municipiul Bucureşti a reamintit, pe parcursul zilei, că la alegerile locale parţiale pentru primarul general al Capitalei "votarea se închide la ora 21:00, fără posibilitatea prelungirii".

46 de posibile fapte penale anchetate la alegerile locale

Un număr de 61 de sesizări de posibile incidente electorale au fost înregistrate de la începerea procesului de vot pentru alegerile locale parţiale de duminică, dar nu au fost semnalate situaţii deosebite din punctul de vedere al competenţelor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a declarat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.

Aceasta a informat, duminică, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul MAI, că au fost aplicate patru sancţiuni contravenţionale pentru fotografierea buletinului de vot, pentru înscrierea unei persoane pe liste suplimentare deşi avea reşedinţă stabilită de mai puţin de şase luni şi pentru nerespectarea prevederilor care interzic prezenţa altei persoane în cabina de vot în afara celei care votează.

Totodată se efectuează cercetări cu privire la 46 de fapte penale.

"Sesizările care nu au fost de competenţa structurilor MAI au fost transmise pentru soluţionare birourilor electorale, iar pentru celelalte se efectuează în continuare verificări", a spus Dajbog, care a oferit mai multe exemple de contravenţii sau infracţiuni legate de procesul electoral.

În Bucureşti, în Sectorul 5, jandarmul aflat în serviciul de pază la o secţie de votare s-a autosesizat cu privire la comportamentul recalcitrant al unui bărbat. În urma controlului corporal preventiv, asupra acestuia a fost descoperit un spray iritant lacrimogen. Bărbatul a fost condus la secţia de poliţie pentru întocmirea actelor de sesizare.

În comuna Mihai Eminescu din judeţul Botoşani, poliţiştii au fost sesizaţi că un bărbat ar fi oferit sume de bani pentru ca un anumit candidat să fie votat. Cercetările sunt continuate pentru infracţiunea de corupere a alegătorilor.

"Şi în ultimele ore au fost înregistrate situaţii de cetăţeni care s-au prezentat la urne să voteze în localitatea de reşedinţă deşi aveau reşedinţa stabilită de mai puţin de 6 luni, în condiţiile în care Legea 115 din 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale prevede că cetăţenii care şi-au stabilit reşedinţa cu mai puţin de 6 luni înaintea datei scrutinului îşi vor putea exercita dreptul de vot doar în unitatea administrativ-teritorială în care îşi au domiciliul", a mai declarat Dajbog.

Reprezentantul MAI a vorbit şi despre informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la faptul că pe unele liste electorale permanente figurează persoane decedate şi a precizat că, potrivit legislaţiei în vigoare, Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor transmite către Autoritatea Electorală Permanentă actualizările listelor cu persoanele cu drept de vot pentru generarea Registrului Electoral, la solicitarea AEP, cu 20 de zile înaintea turului de scrutin.

"Astfel, ultimul set de date transmis către Autoritatea Electorală Permanentă a fost în data de 25 noiembrie 2025, conţinând decesele înregistrate în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor până la data de 22 noiembrie 2025. În aceste condiţii, pot exista situaţii punctuale care vizează, în special, decesele înregistrate după data de 22 noiembrie 2025", a explicat Dajbog.

