Război total în Coaliţie. Cu o săptămână înainte de Congres, PSD ameninţă din nou cu ieşirea de la guvernare. Social-democratiil au chemat pe Ilie Bolojan să dea raportul în Parlament, după retragerea parţială a trupelor americane din România. Ba mai mult, un lider anunţă că ar susţine PNL dacă vrea să schimbe şeful Guvernului. De cealaltă parte, premierul îi acuză pe liderii PSD că fac circ şi duc "o luptă politică ieftină" folosind teme sensibile precum apărarea si securitatea natională.

"Sunt lucruri cu care nu te joci. Apărarea ţării noastre, reprezentarea ţării noastre, interesele noastre majore trebuie să fie un pachet de probleme pe care oamenii responsabili le scot din zona de lupte politice ieftine pt a marca un punct sau altul. [...] Nu sunt transformate într-un circ" a declarat premierul României, Ilie Bolojan.

"Cum să nu vii să le spui românilor ce ai de gând şi care sunt planurile? Asta nu e guvernare. Ce va face România, ţară membră NATO, pentru a fi la acelaşi nivel de securitate şi siguranţă ca ţara aflată la graniţa unui conflict?" a spus preşedintele interimar PSD, Sorin Grindeanu.

"Trupele americane care au fost aduse suplimentar în Europa după invazia Ucrainei au fost retrase parţial. […] Ca aliaţii să îşi asume o parte mai mare din apărarea lor" a mai spus Ilie Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

Liderii PNL cer ca Legea NORDIS să fie scoasă din sertare

Liderii PNL au pregătit şi ei o contra-ofensivă. Au cerut ca Legea NORDIS să fie scoasă din sertare şi adoptată în Camera Deputaţilor.

În replică, Sorin Grindeanu îi ameninţă pe liberali că îi lasă fără majoritate la guvernare.

"Nu se poate să ai guvernare stabilă şi să nu ţii cont de ceea ce propune PSD. Aşa ceva noi nu acceptăm" a declarat preşedintele interimar PSD, Sorin Grindeanu.

"Nu se pune această problemă cu plecarea. Cât poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţară este obligaţie să faci tot ce trebuie, făcându-te că nu auzi criticile […] cele care sunt strict politice, făcându-te uneori că nu vezi ce se întâmplă tocmai pentru a nu potenţa conflicte" a mai spus Ilie Bolojan.

"L-am tot ascultat pe omul de porţelan […] şi dacă nu facem ca el pleacă […] este deţinătorul adevărului absolut. Dacă PNL se gândeşte să îşi schimbe primul ministru, suntem alături de orice candidat pe care PNL îl spune pt că a existat viaţă politică şi înainte de dl Bolojan şi va exista şi după Bolojan" a declarat europarlamentarul PSD Claudiu Manda.

Analiştii pun atacurile PSD şi pe seama faptului că vinerea viitoare, pe 7 noiembrie, va avea loc Congresul social-democraţilor. Chiar dacă Sorin Grindeanu este unicul candidat pentru şefia partidului, trebuie să arate că ştie să se impună în Coaliţie.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰