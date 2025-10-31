Grindeanu amenință că iese de la guvernare și invită foștii lideri PSD la Congres: Să ne aducem oamenii înapoi

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, că la Congresul PSD are de gând să invite foştii preşedinţi ai partidului, el arătând că a vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană iar Năstase i-a şi confirmat că o să vină. Dacă nu ne aducem înapoi oamenii, nu reuşim să ne ducem în viitor, a transmis Grindeanu

"Mi-aş dori ca, la Congresul PSD, lucrurile să meargă pe trei direcţii, şi după Congresul PSD. Mi-aş dori să avem o primă direcţie legată de reunificarea partidului. Ce înseamnă asta? Voi aici, la Hunedoara, ca şi la Caraş, voi sunteţi o echipă. Faptul că sunteţi o echipă a dus la câştigarea alegerilor şi în 2016, şi în 2020, şi în 2024, va duce la câştigarea alegerilor şi în 2028. Astăzi, când ne uităm la nivel central, ne dăm seama că singurul fost preşedinte PSD care mai e membru PSD e Marcel Ciolacu, restul, niciunul nu mai e membru PSD. Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta, Dăncilă, Dragnea şi aşa mai departe. Asta-i doar un exemplu la nivel macro. Să ştiţi că dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, dacă noi nu ne aducem înapoi pe toţi cei care au contribuit cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor. Nu vom reuşi să clădim pe baze corecte. Aşa că eu, la Congres, am de gând să invit foştii preşedinţi ai partidului. Am şi vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană. Adrian Năstase mi-a şi confirmat şi o să vină la Congres. De aici trebuie să începem", a spus liderul interimar al PSD, la Organizaţia Hunedoara.

Grindeanu: Noi n-am fost niciodată progresişti

Sorin Grindeanu a precizat că a doua direcţie e cea legată de ideologia partidului. "Modificăm statutul şi în loc de partid progresist, noi revenim la ceea ce suntem noi în mod tradiţional, un partid care respectă valorile creştine, care îşi respectă cultura, tradiţiile noastre româneşti. Noi n-am fost niciodată progresişti. Noi n-am fost pe această zonă de curent politic. Noi am încercat să părem altceva decât suntem în realitate şi oamenii au văzut acest lucru şi ne-au amendat la vot. Noi trebuie să redevenim ceea ce am fost tot timpul, de 35 de ani, acel partid aproape de oameni, acel partid care ştie să facă politici publice, să nu încercăm să fim altceva decât suntem cu adevărat", a subliniat Grindeanu.

"Noi trebuie să ne reîntoarcem la baza partidului, trebuie să ne reîntoarcem la oameni şi nu doar schimbarea de statut, tăiem progresism şi redevenim acel partid apropiat de social-democraţie contează, ci ceea ce facem cu adevărat cu această schimbare de statut, şi asta trebuie să fie a doua direcţie în care mergem", a completat Grindeanu. Liderul interimar al PSD a mai spus că a treia direcţie este că "trebuie să reînceapă să lucreze partidul".

"Noi am avut în anii trecuţi (..) un Consiliu Naţional care dădea politici publice pentru ţara asta, care era un izvor de resurse umane. Atunci când PSD-ul guverna, PSD-ul avea oameni pregătiţi, nu unu, nu doi, trei, patru, cinci, pentru fiecare post de ministru. Trebuie să reîncepem aceste lucruri, Consiliul Naţional trebuie să reînceapă să lucreze şi partidul şi din punct de vedere organizaţional trebuie să devină un şantier. Asta este cea de-a treia direcţie pe care trebuie să mergem. Dar ceea ce trebuie să ne conducă este de fapt reapropierea de oameni", a menţionat Grindeanu.

El a arătat că, "faptul că au vrut să pară frumoşi din perspectiva altora, care nu le vor binele, faptul că au încercat să fie altceva decât sunt cu adevărat, i-a dus să piardă alegeri". "Aşa că eu, cu echipa pe care o să o avem la congres, îmi doresc să redevenim partidul acela care a avut forţă în 35 de ani, dată de un singur lucru. Noi am fost cu oamenii, noi am ţinut legătura cu oamenii. Forţa PSD-ului a fost strâns legată cu poporul român, cu oamenii. Şi asta trebuie să redevină principalul nostru motor", a mai spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu: Aşa cum am luat hotărârea să intrăm la guvernare, tot aşa putem să luăm şi alta

Grindeanu a mai declarat că PSD, când intră într-un parteneriat, este un partener serios şi se ţine de cuvânt, dar dacă nu sunt băgaţi în seamă, ştiu să reacţioneze, iar aşa cum au luat hotărârea să intre la guvernare, tot aşa pot să ia şi alta. "O guvernare care e doar pe tabele, care nu are nicio legătură cu oamenii, e doar, aşa, cu nişte cifre seci, asta nu e o guvernare bună. Dacă vrei să guvernezi bine, trebuie să faci lucrurile în legătură cu oamenii. Că tu faci nişte politici care se adresează oamenilor, nu unor tabele seci şi să dai bine în faţa, nu ştiu, a ălora de la Bruxelles", a mai spus Grindeanu.

"Noi când intrăm într-un parteneriat, suntem parteneri serioşi, ne ţinem de cuvânt, încercăm să facem bine pentru oamenii, cu tot ceea ce putem noi. Dacă nu suntem băgaţi în seamă, ştim să şi reacţionăm. Aşa cum am luat hotărârea să intrăm la guvernare, tot aşa, noi toţi, putem să luăm şi alta. Dar noi dorim să se ţină cont şi se va ţine cont, vă asigur de acest lucru, de ceea ce noi propunem pentru români", a declarat liderul interimar al PSD.

Grindeanu: Nu se poate să nu ţii cont de ce propune PSD, aşa ceva nu acceptăm

Grindeanu a precizat că "nu se poate să ai o guvernare stabilă, o guvernare din care face parte PSD-ul şi să nu ţii cont de ceea ce propune PSD-ul". "Aşa ceva noi nu acceptăm. Noi venim cu lucruri bune şi cu politici bune, publice pentru români, nu venim cu lucruri care să satisfacă interesele unora sau altora. Iar eu cred că partenerii de guvernare trebuie să înţeleagă, şi sper că înţeleg acest lucru. Orgoliul nu ţine loc de guvernare. Niciodată, când încerci să conduci o comună, un oraş, un judeţ, o ţară, şi ceea ce te ghidează este orgoliul, nu vei reuşi să faci lucruri bune", a subliniat el.

Grindeanu: La guvern se tace în acest moment

Sorin Grindeanu a mai spus că "faptul că în aceste săptămâni pare că acest lucru e cel care ghidează guvernul României, nu e o treabă bună". "Avem să reacţionăm la aceste lucruri şi vom reacţiona. Natalia ( n.r. Natalia Intotero, deputat PSD) ieri, vă spuneam, a convocat Biroul Permanent, şi am chemat primul ministru şi ministrul Apărării şi ministrul de Externe, pentru că suntem într-o situaţie care trebuie să fie explicată. Este inadmisibil ca de trei zile, de când avem acest anunţ privind o diminuare a trupelor americane în România, să nu iasă nimeni să spună ceva. La guvern se tace în acest moment, nu se spune nimic", a arătat Grindeanu.

El a adăugat că "românii au dreptul să ştie în ce situaţie suntem şi care sunt planurile de viitor, ce va face România, ţară, membră, NATO în perioada următoare pentru a fi la acelaşi nivel de securitate şi siguranţă ca ţară aflată la graniţa unui conflict".

"Noi suntem ţara din Uniunea Europeană cu cea mai lungă graniţă cu Ucraina. Nu se poate să nu spună nimeni nimic şi să se judece totul într-o cheie politică. Americanii au venit aici şi sunt în continuare aici şi asta e un lucru pentru care trebuie să le mulţumim şi ne-au ajutat în aceşti ani. Ce facem noi de acum încolo, ca să păstrăm acelaşi nivel? Cum să nu vii să le spui româniilor ce ai de gând şi care sunt planurile? Asta nu e guvernare. Cum să-ţi pui problema ca în 28 noiembrie, fiindcă nu vrei să faci nimic, dar nimic la Guvern, pierzi vreo 230 de milioane de euro. Acea sumă pe care puteai să o tragi din PNRR şi pe care n-ar fi cum să o tragi, dacă vei continua pe aceeaşi cale, fiindcă nu vrei să faci legea pensiilor speciale la magistraţi", a spus el, despre reforma pensiilor magistraţilor.

Grindeanu a arătat că "de 10 zile, Curtea Constituţională a spus că această lege e neconstituţională şi guvernul stă şi nu face nimic şi în 28 noiembrie vine acel termen limită". El a mai afirmat că, "conform calculelor Ministerului de Finanţe, s-au strâns, punându-se CASS la mame, la veterani, la deţinuţii politici, vreo 80 de milioane de euro, şi tu îţi permiţi să pierzi 230 de milioane, fiindcă eşti cu abordarea aceasta plină de orgoliu". "Cineva va trebui să plătească. Nu pui biruri pe români, dar când poţi să atragi banii europeni, stai şi te uiţi. Aşa ceva noi nu trebuie să acceptăm şi nu vom accepta", a atras atenţia Grindeanu.

Grindeanu: Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Bolojan, pe Moşteanu sau pe Ţoiu

Liderul social democrat a mai declarat vineri, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, că prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate, el arătând că nu îl interesează pe el, personal, să-i audă pe Bolojan, pe Moşteanu sau pe Ţoiu în Parlament.

"De vreo trei zile noi avem o situaţie în România, partenerul nostru strategic Statele Unite ale Americii ne-au anunţat că îşi redimensionează trupele staţionate în ţara noastră. Asta înseamnă că România trebuie să aibă o strategie, pentru a păstra nivelul de securitate a României. De trei zile n-auzim decât linişte de la Guvern. Nu iese nimeni să ne spună care este strategia României, din perspectiva aceasta a securităţii, pentru următoarea perioadă, având în vedere noul context. Nu mă interesează pe mine, Sorin Grindeanu, să-l aud pe Bolojan, sau pe Moşteanu sau pe Ţoiu, să-i aud în Parlament. Eu cred că ne interesează pe noi toţi, pe români, să ştim care este planul de ţară din această perspectivă şi ce îşi propune Guvernul României pentru următoarea perioadă, pentru a păstra acelaşi nivel de securitate, fiindcă suntem o ţară totuşi la graniţa unui conflict. Nu vine pentru mine, ar trebui să vină pentru români. Hai să vedem", a mai spus el.

El a arătat că l-a chemat pe premier pentru români, să le explice românilor care este politica publică a guvernului în acest domeniu cel care ţine de siguranţă naţională. "Eu am aflat, ca şi voi, din presă. Eu n-am avut informaţii decât din presă, presă care, dacă nu mă înşel, a dat informaţia alaltăieri", a mai spus liderul PSD.

Grindeanu a precizat că "prim-ministrul, chiar dacă este un prim-ministru al unei coaliţii cu patru partide plus grupul minorităţilor, trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate". "Respectul pentru Parlament înseamnă inclusiv respect pentru proprii cetăţenii. Când vii în faţa Parlamentului şi eşti chemat să vii să informezi, nu să te certe nimeni, să-i informezi pe români în ce situaţie suntem şi ce ai de gând tu ca prim-ministru, ca guvern să faci în perioada următoare, dacă e nevoie să faci ceva sau dacă nu e nevoie, ăsta este motivul pentru care l-am chemat pe prim-ministru, nu pentru altceva", a mai spus el.

