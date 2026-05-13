Negocierile pentru noul Guvern sunt în continuare blocate. Președintele Nicuşor Dan a propus o soluție de compromis: un premier tehnocrat și refacerea Coaliție cu PSD și PNL la aceeași masă. Doar că liberalii au rămas pe poziții și spun că nu vor mai guverna în niciun caz cu PSD.

Nicușor Dan: Este un scenariu care are șanse, da.

Reporter: Aveți deja în minte variante de premieri tehnocrați?

Nicușor Dan: În mintea mea, da. Nu le-am avansat pentru că le voi avansa în momentul în care... dacă va exista o formulă majoritară pentru asta.

În acest caz rămân practic pe masă două variante de guvern minoritar. Avem în primul rând soluția de compromis propusă de președintele Nicușor Dan, aceea de a instala la Palatul Victoria un premier tehnocrat, care să conducă însă un guvern politic. Altfel spus, președintele Nicușor Dan încearcă să refacă fosta coaliție de guvernare sub conducerea unui premier tehnocrat.

De ce consideră liberalii și USR că un premier tehnocrat ar avantaja PSD

Această variantă a fost respinsă deja de liderii din PNL și USR, cei care susțin că un premier tehnocrat la Palatul Victoria, în fruntea unui guvern politic, ar avantaja Partidul Social-Democrat, pentru că, în acest scenariu, social-democrații și-ar îndeplini practic obiectivul de a rămâne la guvernare, dar ar scăpa totodată de responsabilitatea de a-și asuma funcția de premier după ce au dărâmat guvernul condus de Ilie Bolojan prin pactul făcut în Parlament cu partidele suveraniste. Și cei de la UDMR ar accepta varianta unui premier tehnocrat, spunea Kelemen Hunor, însă, de cealaltă parte, liberalii și cei din USR nu agrează această variantă.

Sunt lideri PNL care spun că, în orice caz, indiferent dacă premierul va fi unul politic sau unul tehnocrat, liberalii nu vor mai face parte dintr-un guvern alături de Partidul Social-Democrat.

Nicușor Dan cere partidelor să vină cu o majoritate deja negociată

Social-democrații sunt chiar la această oră în ședință la sediul partidului, analizează practic scenariile pe care vor miza la negocierile de săptămâna viitoare de la Palatul Cotroceni, pentru că surse politice spun că președintele Nicușor Dan va chema partidele la consultări la începutul săptămânii viitoare, mai exact în ziua de luni, pentru a contura practic soluția de compromis în această criză politică, pentru a testa dacă această variantă a unui premier tehnocrat poate sau nu să adune o majoritate în Parlamentul României și, în același timp, spunea președintele Nicușor Dan că le va cere partidelor care vor veni la consultări să facă o propunere de premier, dar, în același timp, pentru fiecare propunere de guvern să spună clar dacă au sau nu o majoritate negociată deja în Parlamentul României, pentru că șeful statului afirma că nu este dispus să facă experimente în această perioadă de criză politică și că va desemna un premier abia atunci când va fi sigur că acesta are deja o majoritate negociată și că poate trece imediat de votul Parlamentului.

Marius Gîrlaşiu

