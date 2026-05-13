Liderii PSD, atac la Ilie Bolojan după ce România a intrat în recesiune tehnică: "Asasin economic"

Liderii PSD Mihai Fifor și Adrian Câciu îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan, după ce INS a confirmat că România a intrat în recesiune. Cei doi cer socoteală pentru trei trimestre consecutive de scădere economică.

de Redactia Observator

la 13.05.2026 , 10:06
Datele publicate miercuri de INS arată o contracție de 0,2% față de trimestrul anterior. Față de primul trimestru din 2025, scăderea este de 1,7%. Trei trimestre consecutive pe minus înseamnă, tehnic, recesiune.

Ilie Bolojan, numit "asasin economic"

Deputatul PSD Mihai Fifor a fost primul care a reacționat public. El a invocat cifrele INS într-o postare pe rețelele sociale. "Cifrele nu mint. Și sunt mai crude decât orice discurs politic", a scris Fifor. El a acuzat guvernul că a confundat România cu o contabilitate rece de avarie.

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu a folosit un limbaj și mai dur. El l-a numit pe Bolojan "asasin economic" și a cerut demisia premierului. Câciu a indicat că inflația a ajuns aproape de 11%, consumul a scăzut opt luni consecutiv, iar producția industrială este în cădere.

Datele INS confirmă o tendință îngrijorătoare. Consumul este în scădere. Industria pierde teren. Investițiile încetinesc. Inflația rămâne ridicată. Toate aceste evoluții se suprapun peste trei trimestre consecutive de contracție economică.

PSD consideră că actualul parcurs economic este rezultatul direct al politicilor de austeritate aplicate de guvern. Liderii partidului susțin că măsurile de reducere a cheltuielilor au blocat consumul și au speriat investitorii. Ei cer o schimbare de direcție și o revenire la politici de stimulare economică.

Guvernul nu a răspuns public atacurilor PSD până la momentul publicării acestui articol. Premierul Bolojan a susținut în repetate rânduri că măsurile de austeritate sunt necesare. El a argumentat că reducerea deficitului bugetar este prioritară pe termen lung.

