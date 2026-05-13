Final fericit pentru operaţiunea uriaşă de căutare din judeţul Sibiu. Băiatul de cinci ani dispărut luni a fost găsit viu, miercuri, într-o zonă de pădure, la aproximativ doi kilometri de locul dispariţiei. Copilul a fost reperat cu ajutorul camerelor cu termoviziune ale elicopterului IGAv, apoi preluat de salvamontişti şi transportat pentru evaluare medicală. Salvatorii au aplaudat reuşita operaţiunii, alături de restul localnicilor şi rudelor de la faţa locului. Micuţul era conştient, cooperant şi fără răni vizibile, urmând să fie dus la Spitalul de Pediatrie alături de mama sa, după una dintre cele mai ample misiuni de căutare organizate vreodată în Sibiu.

Potrivit Poliţiei Române, copilul dispărut din judeţul Sibiu a fost găsit în siguranţă în extravilanul localităţii Sebeşu de Sus, la aproximativ 2 km de locul dispariţiei, în jurul orei 13:07, cu ajutorul elicopterului IGAv.

"Starea de sănătate a minorului este stabilă. Acestuia i-au fost acordate îngrijiri medicale la faţa locului şi urmează să fie transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", a precizat sursa citată.

În acţiunea de căutare au fost implicaţi aproximativ 250 de poliţişti, jandarmi, cadre ISU, voluntari, studenţi ai Academiei Forţelor Terestre, specialiştii IGAV, cei de la Salvamont, poliţişti ai Centrului Chinologic Sibiu. Salvatorii au aplaudat reuşita operaţiunii, alături de restul localnicilor şi rudelor de la faţa locului, iar momentul emoţionant a fost filmat cu telefonul de cei prezenţi.

Articolul continuă după reclamă

"Adresăm mulţumiri şi le suntem recunoscători tuturor celor implicaţi în ceea ce putem spune că a fost cea mai amplă acţiune de căutare a unei persoane desfășurată vreodată în judeţul Sibiu, iar faptul că Alexandru a fost găsit, în stare foarte bună, încununează toate eforturile depuse", a transmis Poliţia.

"Minorul însoţit de mama acestuia va fi transportat la Spitalul de Pediatrie pentru investigaţii de specialitate", a precizat ISU Sibiu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰