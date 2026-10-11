Premierul desemnat continuă luni consultările pentru formarea viitorului Guvern

Luca Niculescu se va întâlni la ora 12:00 cu liderii Uniunii Salvați România (USR), la sediul partidului, la ora 14:00 cu reprezentanții Grupului parlamentar al minorităților naționale, la Palatul Parlamentului, iar la ora 16:00 cu liderii Grupului PACE - Întâi România, la Senat.

Premierul desemnat a avut deja întâlniri cu conducerile Partidului Social Democrat, ale Partidului Național Liberal și ale Uniunii Democrate Maghiare din România.

Niculescu ar urma să depună joi, în Parlament, lista Cabinetului

El intenționează ca joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista Cabinetului de miniștri.

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"Voi prezenta un Guvern competent, în care cei care se vor regăsi trebuie să aibă și competențele să ocupe acele funcții. (...) Am spus că nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua, pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am luat, pe care ni le-am asumat și care sunt în beneficiul României", a afirmat Luca Niculescu, la finalul discuțiilor avute cu PSD.

Ce vor pesediştii

Social-democrații i-au comunicat prim-ministrului desemnat că își doresc o majoritate asumată și că nu îi interesează funcțiile. "Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun. Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie pe care l-am anunțat pe scurt și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, PSD nu va ezita să spună "nu" acestui demers politic.

În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să învestească un guvern și am fi putut construi o majoritate, dacă vreți, și în jurul ideii de schimbare, pentru că 80% dintre români ne cer această schimbare, iar parlamentarii, până la urmă, nu pot ignora această cerere. Avem însă o desemnare în persoana domnului Niculescu. De aceea, apelul meu se îndreaptă către partide. Să lase orgoliile politice, să se gândească mai mult la oameni, mai ales la oamenii care ne privesc și așteaptă soluții de la noi. Adevărata confruntare nu trebuie să fie pe frontul politic dintre partide în această perioadă", a declarat Sorin Grindeanu.

Condiţiile liberalilor

Liderul liberalilor, premierul interimar Ilie Bolojan, i-a transmis prim-ministrului desemnat că PNL nu intenționează să participe, alături de PSD, în Guvernul pe care îl va propune, dar că este deschis să îi acorde "un vot de instalare".

"Avem o decizie, în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar, dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. (...) L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui Guvern", a spus Bolojan.

Și reprezentanții UDMR și-au anunțat intenția de a vota un guvern, chiar dacă nu vor face parte din el. "România are nevoie de un guvern. Economia României scârțâie, deci este nevoie de programe prin care se pot păstra locurile de muncă și programe prin care se creează noi locuri de muncă. Este nevoie de indexarea pensiilor și România are nevoie de niște programe prin care dezechilibrele care există astăzi în societatea românească pot fi corectate. Avem probleme demografice foarte mari. Noi ne dorim ca România să aibă guvern. Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern", a precizat primarul UDMR al municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, la finalul discuțiilor cu Luca Niculescu.

Decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu în calitatea de candidat la funcția de prim-ministru a fost publicat marți în Monitorul Oficial al României. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a veni în fața Parlamentului cu programul de guvernare și lista miniștrilor propuși.