Nicuşor Dan, întâlnire cu premierul Republicii Moldova. "România rămâne cel mai sincer şi ferm susţinător"

Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat sprijinul ţării noastre pentru Republica Moldova, în toate domeniile, în special pentru modernizarea statului, reforme și integrarea europeană. Declarația a fost făcută după ce l-a primit la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul moldovean Alexandru Munteanu.

Premierul Republicii Moldova, primit la Cotroceni de Nicușor Dan - Facebook / Nicuşor Dan

Șeful Executivului de la Chișinău se află în prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului. El a fost primit la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan.

"România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană. Am încurajat noul Guvern să acționeze hotărât și responsabil, având în centrul preocupărilor creșterea economică, bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și integrarea în Uniunea Europeană", a precizat Nicuşor Dan într-un mesaj pe reţelele sociale, la finalul întrevederii cu Alexandru Munteanu.

Ulterior, prim-ministrul moldovean se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Cei doi prim-miniștri vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuții în plenul celor două delegații oficiale, la finalul cărora vor susține declarații comune de presă.

