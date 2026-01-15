Preşedintele CJ Ilfov (PNL) îl atacă pe Bolojan: Bugetul de stat aprobat în februarie "creează probleme mari"

Hubert Thuma (PNL), preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, a declarat miercuri că perspectiva de a avea bugetul de stat aprobat abia în a doua jumătate a lunii februarie "creează probleme mari" în construcţia bugetelor locale. Preşedintele CJ Ilfov a îndemnat aleşii locali să ia o poziţie în acest context.

"Colegul meu Ciprian Ciucu identifică două probleme semnificative cu care se confruntă majoritatea administraţiilor locale din România. În acest moment, funcţionăm cu 1/12 din bugetul promovat de Ciolacu pentru anul 2025. De aici şi limitările de cheltuieli pe care primarii şi preşedinţii de Consilii judeţene trebuie să le facă, mai ales pe fondul unei inflaţii galopante de aproape 10%. Pot fi cazuri în care anumite prestaţii sociale să nu poată fi plătite sau anumite servicii să fie stopate. Perspectiva de a avea bugetul de stat aprobat abia în a doua jumătate a lunii februarie creează probleme mari în construcţia bugetelor locale. Dacă, aşa cum este previzibil, bugetul este contestat de opoziţie la CCR, el ar putea fi promulgat abia în martie, ceea ce înseamnă că adoptarea de către CJ-uri se va face la sfârşit de martie, început de aprilie, iar ulterior se vor adopta bugetele localităţilor. Nu e exclus să ne trezim cu UAT-uri care au bugetul adoptat în luna mai", a scris Thuma, pe Facebook.

Thuma: Bugetul nu este un meci politic

El a adăugat că legea responsabilităţii bugetare subliniază necesitatea prezentării proiectului de buget cu o lună şi jumătate înaintea sfârşitului anului anterior.

Articolul continuă după reclamă

"A doua problemă este cea de predictibilitate. Nici măcar teoretic nu putem discuta despre cum arată bugetele locale câtă vreme nu ştim care sunt cotele pe care le vom primi din impozitul pe venit şi TVA. Acest lucru este o problemă în sine dublată de absenţa unei consultări reale cu administraţiile locale. Cred că asociaţiile aleşilor locali ar trebui să ia poziţie în acest context. PNL are 1.150 de primari la nivel naţional care aşteaptă şi merită claritate şi predictibilitate. Luând în considerare lucrurile scrise de noul primar general, cred, totuşi, că ar trebui să purtăm o discuţie la un moment dat, cu cifrele pe masă, despre transportul public în Bucureşti-Ilfov, având în vedere că sunt sute de mii de cetăţeni ai judeţului nostru care lucrează şi plătesc taxe în Capitală. O să revin cu datele concrete pentru că, în contextul unor decizii atât de importante, nu cred că e bine să rămânem în zona declaraţiilor vagi. Bugetul nu este un meci politic. Este despre funcţionarea normală a comunităţilor: şcoli, transport, termoficare şi investiţii. Şi trebuie tratat ca atare", a transmis Hubert Thuma.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰