Trupele SUA au capturat un petrolier rusesc în Atlantic. Rusia a trimis nave şi un submarin în apărarea sa

Forțele speciale americane, împreună cu Garda de Coastă a SUA, au urcat miercuri la bordul petrolierului Marinera, aflat sub pavilion rusesc, relatează Reuters şi Fox News. Presa rusă a publicat imagini cu ceea ce pretinde a fi o echipă de asalt care încearca să ajungă la bordul navei despre care se crede că este goală şi care se afla iniţial în drum spre Venezuela pentru a transporta ilegal petrol. Potrivit WSJ, Moscova a trimis un submarin şi o flotilă de nave pentru a escorta petrolierul, dar nu este clar dacă acestea au ajuns la el.

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce naviga în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela. Era urmărit de Garda de Coastă a SUA încă din 21 decembrie, în timp ce se deplasa fără încărcătură spre Venezuela.

Potrivit Fox News, forțele speciale americane au urcat în această dimineață la bordul său înainte ca o flotilă de nave militare să poată ajunge pentru a escorta vasul spre Rusia. Petrolierul și-a schimbat pavilionul sub care era înmatriculat, din Guyana în Rusia, la mijlocul călătoriei, pe 24 decembrie.

Anterior televiziunea de stat rusă RT a relatat că forțele speciale americane încercau să urce la bordul petrolierului Marinera, anterior cunoscut ca Bella 1. Separat, oficiali americani au confirmat agenției Reuters că SUA desfășoară o operațiune pentru a captura petrolierul. Potrivit unei platforme de monitorizare a traficului maritim, în ultimele ore,petrolierul se mișca haotic, în timp ce Forțele Speciale Americane încearcau să-l captureze.

Articolul continuă după reclamă

Statele Unite au capturat petrolierul rusesc Marinera în Atlantic

Armata americană a transmis că Departamentul de Justiție și Securitate Internă al SUA "au anunțat astăzi confiscarea navei M/V Bella 1 pentru încălcarea sancțiunilor americane. Nava a fost confiscată în Atlanticul de Nord în urma unui mandat emis de o instanță federală americană, după ce a fost urmărită de USCGC Munro".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acest petrolier, denumit iniţial "Bella 1", se află sub sancţiuni americane din 2024 pentru presupuse legături cu Iranul şi cu gruparea şiită libaneză Hezbollah. După ce a fost redenumit recent "Marinera", acest petrolier a arborat pavilion rusesc. Nava a fost localizată miercuri dimineaţă în zona economică exclusivă a Islandei, conform datelor de monitorizare a traficului maritim.

Statele Unite au anunţat la sfârşitul lunii decembrie, înainte de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro la Caracas, impunerea unei blocade navale în jurul Venezuelei împotriva petrolierelor "sancţionate" de SUA. De atunci, marina militară americană a capturat trei petroliere în largul mării.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

SUA anunță confiscarea unui al doilea petrolier

Armata americană a anunţat ulterior că a confiscat un al doilea petrolier care ar avea legături cu Venezuela, de această dată în Marea Caraibelor. Este vorba despe un petrolier fără steag, care ar face parte din flota sancționată. "Nava sancţionată M/T Sophia opera în ape internaționale și desfășura activități ilicite în Marea Caraibelor. Garda de Coastă a SUA escortează M/T Sophia spre Statele Unite pentru confiscarea ei", a transmis armata americană.

Nu este clar dacă şi acesta are legătură cu Rusia. Potrivit Reuters, nava era sub pavilionul Panama și a părăsit apele Venezuelei la începutul lunii ianuarie, transportând petrol în China.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Rusia a trimis un submarin pentru a escorta petrolierul urmărit de americani

Publicaţia The Wall Street Journal a dezvăluit miercuri că Rusia a trimis un submarin pentru a escorta petrolierul. Potrivit ziarului, care citează ca sursă un oficial american, Moscova a trimis un submarin şi alte resurse navale pentru a escorta nava. Petrolierul cunoscut anterior sub numele de "Bella 1", naviga iniţial sub pavilionul Guyanei. Încearcă de mai bine de două săptămâni să evite blocada impusă de Washington navelor sancţionate în apropierea Venezuelei.

Nava, care şi-a început călătoria din Iran şi este suspectată de legături cu gruparea libaneză proşiită Hezbollah, nu a reuşit să acosteze în Venezuela sau să încarce petrol. Deşi nava este goală, Garda de Coastă a SUA a urmărit-o în Atlantic, în încercarea de a lua măsuri împotriva unei flote de petroliere care transportă ilicit ţiţei din aşa-numita flotă fantomă în întreaga lume, inclusiv petrol de pe piaţa neagră vândut de Rusia, potrivit WSJ.

Echipajul navei a respins o tentativă a SUA de a o aborda în decembrie şi a navigat în Atlantic. În timp ce Garda de Coastă a urmărit nava, echipajul a pictat un steag rusesc pe o parte a petrolierului, l-a redenumit "Marinera" şi l-a reînmatriculat sub pavilion rusesc.

Rusia şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la confiscările efectuate de SUA de petroliere care transportă petrolul său ilicit în întreaga lume şi îi alimentează economia şi a luat măsura neobişnuită de a permite navelor să se înregistreze în Rusia fără inspecţie sau alte formalităţi, potrivit experţilor consultaţi de WSJ.

Rusia a cerut Statelor Unite să înceteze urmărirea acestui petrolier, potrivit altor trei oficiali americani care au vorbit cu ziarul, iar Ministerul de Externe de la Moscova a declarat că urmăreşte cu îngrijorare situaţia din jurul petrolierului. Cu toate acestea, Garda de Coastă a SUA a continuat să urmărească nava în Atlanticul de Est, unde navighează acum la aproximativ 300 de mile sud de Islanda, îndreptându-se spre Marea Nordului.

Incidentul cu petrolierul are loc într-un moment în care Washingtonul şi Moscova sunt angajate în dispute diplomatice privind Ucraina, ceea ce ameninţă să complice discuţiile. Rusia nu a acceptat deocamdată cadrul de pace propus de Statele Unite şi Ucraina. Marţi, televiziunea de stat rusă RT a distribuit o presupusă imagine de pe puntea petrolierului, în care se poate observa o navă aparţinând se pare Gărzii de Coastă a SUA urmărind îndeaproape vasul.

Potrivit unor surse consultate de Fox News, Pentagonul monitorizează din Irlanda şi Regatul Unit mişcările petrolierului şi a desfăşurat avioane de patrulare maritimă P-8 Poseidon în aşteptarea unui posibil abordaj.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰