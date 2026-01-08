Cât costă zborul lui Nicușor Dan cu Spartanul la Paris. Ministrul Apărării: Analizăm achiziția unui avion

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că Ministerul Finanțelor va analiza disponibilitatea pentru achiziția unui avion prezidențial. Miruță a mai spus că penultimul zborul cu avionul Spartan la Paris al președintelui Nicușor Dan, a costat 30.000 de euro, de șase ori mai puțin decât în administrația Iohannis. Anunțul vine după ce șeful statului a rămas blocat, miercuri, pe un aeroport din Paris din cauza vremii nefavorabile.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că au existat dezinformări în spațiul public cu privire la ultimul zbor al lui Nicușor Dan.

Ministrul Apărării explică de ce preşedintele Nicuşor Dan a rămas blocat la Paris

Avionul Spartan cu care urma să revină nu a putut decola de la Bucureşti din cauza condiţiilor meteorologice. Aeronava nu a decolat marți seara pentru că condițiile meteo erau sub nivelul pentru care aeronava Spartan este dotată să aterizeze. Dacă plafonul este mai jos de 60 m și vizibilitatea sub 500 m, aeronava nu poate ateriza. Miercuri dimineață, starea aeroportului din Paris nu a permis decolarea, a explicat ministrul. Ninsorile și necesitatea degivrării nu au permis rulajul pe pistă, a transmis acesta.

"Au existat foarte multe dezinformări în spaţiul public cu privire la ultimul zbor al preşedintelui Nicuşor Dan la Paris. (...) Aeronava nu a decolat de la Bucureşti spre Paris marţi seara, aşa cum a fost iniţial programat, pentru că starea meteo, condiţiile meteorologice de la Bucureşti, în momentul în care marţi seara ar fi trebuit să aterizeze, erau sub nivelul pentru care aparatul de zbor Spartan al Ministerului Apărării este dotat să aterizeze. Dacă plafonul de nor este sub 60 de metri şi dacă vizibilitatea este la sub 600 de metri, acest aparat de zbor nu poate ateriza, mai ales în condiţiile în care la bord este preşedintele României. Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, aterizează şi în condiţii meteorologice mai proaste decât cele de minimă siguranţă, însă nu se întâmplă lucrul acesta cu preşedintele la bord. De ce nu a plecat a doua zi imediat de dimineaţă? Pentru că starea aeroportului nu a permis decolarea. Avionul a fost pregătit, avionul nu are absolut nicio problemă, însă ninsorile, cu nevoia de degivrare, cu capacitatea aeroportului de a degriva şi a elibera pista de zăpadă, nu au permis rulajul pe pistă", a spus el.

Ministerul Finanțelor va analiza disponibilitatea pentru achiziția unei aeronave prezidenţiale

Ministrul Miruță a explicat că el consideră necesar ca Administrația Prezidențială să aibă un avion și că Ministerul Finanțelor va analiza disponibilitatea pentru achiziția unei aeronave. Miruță a mai declarat că penultimul zbor (n.r. 9 decembrie 2025), cel către Paris, când președintele s-a întâlnit cu Emmanuel Macron, a costat 30.000 de euro. În administrația Iohannis, costul a fost de 6 ori mai mare, tot până la Paris, a mai spus acesta.

În ceea ce privește comunicațiile pe timpul zborului, în momentul de față, avionul permite comunicații scrise prin satelit, în regim criptat. Există posibilitatea de mesaje text, a mai explicat ministrul. "Avionul Spartan permite comunicații scrise prin satelit, în regim criptat. Dacă ar fi nevoie ca președintelui să i se comunice ceva, există posibilitatea unor mesaje text. Așa cum este dotat avionul Spartan, nu permite mai multe comunicații decât cele text. Cei de la STS sunt responsabili de comunicațiile Administrației Prezidențiale. Ni le vor transmite, noi le vom trimite producătorului avionului. Trebuie integrate în arhitectura electronică a aeronavei. Noi nu asigurăm comunicațiile, așteptăm să primim soluția tehnică propusă de STS, nu suntem în acel moment astăzi", a declarat acesta.

Ministrul Miruţă a mai precizat că nu a discutat cu Nicușor Dan achiziția unei aeronave prezidenţiale, dar a spus că e de bun simț să avem un avion. Voi susține să se aloce o sumă de bani. Este o chestiune de constrângere bugetară, a mai explicat ministrul.

Ministrul a mai spus că MApN are de rezervă un avion pentru președinte și că cei mai experimentați piloți sunt alocați zborului președintelui. MApN nu are altă aeronavă care să zboare în condiții de siguranță, în afară de Spartan, a completat acesta.

