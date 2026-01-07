Aeronava militară Spartan cu care Nicușor Dan a participat la Summitul Coaliției de Voință de la Paris a revenit în România cu o întârziere de aproape 24 de ore, din cauza condițiilor meteo. Pe parcursul zborului, avionul prezidențial a fost escortat de două aeronave F-18 deasupra spațiului aerian al Elveției, un gest de apreciere pentru sprijinul oferit de România într-o misiune umanitară.

Avionul lui Nicușor Dan, escortat de două F-18 deasupra Elveției în semn de mulțumire pentru România

"Am ajuns la Bucureşti", anunţă, miercuri seară, preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Şeful statului precizează că, pe staţiul aerian al Elveţiei, aeronava militară a fost escortată de două avioane F-18.

Escortă aeriană deasupra Elveţiei, în semn de mulţumire

"Pe parcursul zborului, deasupra spaţiului aerian al Elveţiei, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internaţional al victimelor incendiului din Crans-Montana", a mai precizat preşedintele.

Plecarea preşedintelui a fost reprogramată azi-dimineaţă la ora opt, când capitala Franţei era sub cod portocaliu de viscol. După trei ore, Prefectura Parisului a trimis la aeroport utilaje moderne pentru degivrare. Pistele au rămas, însă, înzăpezite. Maşinile de intervenţie au rămas fără motorină.

"E vorba de avion, care are minimele şi maximele la care poate să evolueze. E posibil să aibă nişte caracteristici tehnice care în situaţia dată să fi fost mai restrictive", a declarat Florin Diaconu, controlor de trafic aerian.

Undă verde pentru decolare după şapte ore de aşteptare

După-amiază, viscolul s-a potolit, iar utilajele de la deszăpezire au putut curăţa pista de decolare. Avionul preşedintelui a primit undă verde să decoleze la ora locală 15:00, după şapte ore de aşteptare.

Preşedintele Nicuşor Dan a admis că este necesară achiziţionarea unei aeronave prezidenţiale, "nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştrii care se duc în delegaţii când sunt lucruri importante".

"Una, că avionul acesta face mult mai mult decât un avion normal şi doi că nu avem comunicaţii înăuntru. În momentul când suntem înăuntru, suntem izolaţi", a mai spus Nicuşor Dan.

Preşedintele se referă la aparatura prin care toţi şefii statelor NATO pot primi informaţii secrete criptate când sunt în avion. Chiar în timpul zborului spre Paris, Nicuşor Dan nu a putut fi informat că un document necesar la întâlnirea cu omologii săi a fost modificat.

