Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că este un eşec al Justiţiei faptul că nu există o soluţie în cazurile legate de Revoluţie şi Mineriadă, fiind, de asemenea, o chestiune de management.

Preşedintele Nicuşor Dan, despre "eşecul Justiţiei": "Asta este ce lipseşte"

Nicuşor Dan a fost întrebat dacă românii vor afla vreodată ce s-a întâmplat la Revoluţie şi la Mineriadă.

"În linii mari noi ştim ce s-a întâmplat. Chestiunea este cum asociem cu nume de oameni care chiar au activat în perioadele acelea. Asta este ce lipseşte. Dar ce s-a întâmplat, mai ales la Mineriadă, în opinia e foarte clar ca fenomen social", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni.

El a fost întrebat, de asemenea, dacă aceste cazuri reprezintă un eşec al Justiţiei. "Fără discuţie, da. E o chestiune de management", a conchis acesta.

