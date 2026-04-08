Preşedintele Nicuşor Dan, despre "eşecul Justiţiei": "Asta este ce lipseşte"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că este un eşec al Justiţiei faptul că nu există o soluţie în cazurile legate de Revoluţie şi Mineriadă, fiind, de asemenea, o chestiune de management.

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 20:32
Nicuşor Dan a fost întrebat dacă românii vor afla vreodată ce s-a întâmplat la Revoluţie şi la Mineriadă.

"În linii mari noi ştim ce s-a întâmplat. Chestiunea este cum asociem cu nume de oameni care chiar au activat în perioadele acelea. Asta este ce lipseşte. Dar ce s-a întâmplat, mai ales la Mineriadă, în opinia e foarte clar ca fenomen social", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni.

El a fost întrebat, de asemenea, dacă aceste cazuri reprezintă un eşec al Justiţiei. "Fără discuţie, da. E o chestiune de management", a conchis acesta.

Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă
Ce a trăit un român pe Muntele Athos! A văzut minunea vieții lui. Nu credea că e posibil
