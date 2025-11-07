Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri seară, pe platformele de socializare, că a avut o conversaţie cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski.

Preşedintele Nicuşor Dan, discuţie cu Volodimir Zelenski: "Ucraina trebuie să câştige acest război" - Hepta

Preşedintele a transmis că discuţia a avut ca teme situaţia de securitate a Ucrainei şi a reiterat că Ucraina "trebuie să câştige acest război".

"Discuție substanțială cu președintele Zelenski astăzi pe tema situației actuale de securitate și a necesității unor eforturi sporite pentru a realiza o pace durabilă și justă în Ucraina. Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu și pentru valorile noastre comune. La nivel bilateral, am convenit să continuăm să lucrăm pentru a stabili un #ParteneriatStrategic. Amândoi suntem dedicați implementării unei agende pragmatice, orientate spre viitor și sustenabile", a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

