Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Preşedintele Nicuşor Dan, discuţie cu Volodimir Zelenski: "Ucraina trebuie să câştige acest război"

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri seară, pe platformele de socializare, că a avut o conversaţie cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski. 

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 18:00
Preşedintele Nicuşor Dan, discuţie cu Volodimir Zelenski: "Ucraina trebuie să câştige acest război" Preşedintele Nicuşor Dan, discuţie cu Volodimir Zelenski: "Ucraina trebuie să câştige acest război" - Hepta

Preşedintele a transmis că discuţia a avut ca teme situaţia de securitate a Ucrainei şi a reiterat că Ucraina "trebuie să câştige acest război".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Discuție substanțială cu președintele Zelenski astăzi pe tema situației actuale de securitate și a necesității unor eforturi sporite pentru a realiza o pace durabilă și justă în Ucraina. Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu și pentru valorile noastre comune. La nivel bilateral, am convenit să continuăm să lucrăm pentru a stabili un #ParteneriatStrategic. Amândoi suntem dedicați implementării unei agende pragmatice, orientate spre viitor și sustenabile", a transmis preşedintele Nicuşor Dan. 

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

presedinte nicusor dan razboi ucraina volodimir zelenski
Înapoi la Homepage
Dieta incredibilă pe care o ţine femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în formă
Dieta incredibilă pe care o ţine femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în formă
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania, datorii de 4 miliarde de lei
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania, datorii de 4 miliarde de lei
O profesoară primește 10 milioane de dolari despăgubiri pentru ce i-a făcut un elev de 6 ani la școală
O profesoară primește 10 milioane de dolari despăgubiri pentru ce i-a făcut un elev de 6 ani la școală
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte?
Observator » Ştiri politice » Preşedintele Nicuşor Dan, discuţie cu Volodimir Zelenski: "Ucraina trebuie să câştige acest război"