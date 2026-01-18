Președintele Nicușor Dan reacționează cu privire la tensiunile dintre Donald Trump si Groenlanda.

Nicuşor Dan: "Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor dintre aliații transatlantici" - Profimedia

"Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente", a postat preşedintele Nicuşor Dan pe X.

"Trebuie să reluăm discuțiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare", adaugă președintele.

Mai devreme, țările vizate de amenințarea președintelui american Donald Trump cu impunerea de tarife ca urmare a opoziției lor față de planurile sale privind Groenlanda, au anunțat că "vor rămâne unite" în răspunsul lor.

"Amenințările cu tarife subminează relațiile transatlantice și riscă să ducă la o spirală descendentă periculoasă", au declarat Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Țările de Jos, Norvegia și Suedia.

O declarație comună a celor opt țări vizate de amenințarea tarifară a lui Donald Trump, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia și Marea Britanie, afirmă că amenințările de la Washington "subminează relațiile transatlantice și riscă o spirală descendentă periculoasă".

Grupul declară că va "continua să fie uniți și coordonați în răspunsul nostru” și se angajează „să ne susțină suveranitatea".

"Suntem pe deplin solidari cu Regatul Danemarcei și cu poporul Groenlandei. Bazându-ne pe procesul început săptămâna trecută, suntem pregătiți să ne angajăm într-un dialog bazat pe principiile suveranității și integrității teritoriale pe care le susținem cu fermitate", se arată în documentul citat de Sky News.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

