Preşedintele Nicuşor Dan vine astăzi la Observator 19. Adresează-i o întrebare!

Ediție specială Observator, azi de la ora 19:00 - în direct de la Palatul Cotroceni, Studiul Național Antena - "Toată România Noastră!". Cum le răspunde românilor preşedintele Nicușor Dan?

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 17:18
Îi poţi adresa o întrebare preşedintelui Nicuşor Dan în secţiunea de comentarii de mai jos.

nicusor dan cotroceni studiu
