Preşedintele Senatului: "Suntem la o răscruce de drumuri şi nu mai avem luxul amânărilor"

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că este nevoie de schimbări rapide, de reforme și de reducerea cheltuielilor statului pentru a asigura o dezvoltare sănătoasă a țării.

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, insistă pe necesitatea reducerii cheltuielior statului. Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Partidului Național Liberal, șeful Senatului explică de ce amânările nu mai pot fi o opțiune.

"De ce se tot vorbește în ultima vreme de nevoia unei schimbări rapide, de reforme și de reducerea cheltuielilor statului? Pentru că suntem la o răscruce de drumuri și nu mai avem luxul amânărilor. România nu mai poate rămâne captivă unui deficit care ne sufocă și ne condamnă la stagnare.Un stat greoi, risipitor și ineficient nu poate să fie motor al dezvoltării. El devine doar o povară care trage în jos economia, antreprenorii și fiecare familie care plătește corect taxe", a transmis Mircea Abrudean, conform Mediafax.

Reformele trebuie susținute și puse în aplicare de îndată susține președintele Senatului.

"E nevoie să scădem cheltuielile statului. Doar așa putem fi siguri că România are șansa unei dezvoltări sănătoase. De 35 de ani ni se tot promite schimbarea. Astăzi nu mai e timp de promisiuni. Dacă nu susținem reformele acum, riscăm să pierdem încă o generație întreagă până când cineva va avea determinarea de a le face", a explicat Mircea Abrudean.

