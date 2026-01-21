România participă la ediţia din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos cu cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei conform Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Delegaţia este formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.

Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, a publicat miercuri un material de la Forumul Economic Mondial, în care a explicat care sunt mesajele pe care România la prezintă la acest eveniment.

"Prezentăm în aceste zile, aici, liderilor lumii dar şi ai mediului de afaceri, rolul României ca partener de încredere în regiune, ca destinaţie pentru investiţii, dar şi ca o voce lucidă într-o perioadă de incertitudini. Interesul nostru foarte clar este NATO să continue să fie puternic, ca parteneriatul transatlantic să nu fie zguduit. Pe de altă parte, trebuie să fie foarte clar că în acest moment schimbările care au loc nu sunt nici temporare şi nici reversibile. Trebuie să fim alături de partenerii noştri internaţionali o voce clară, o voce care susţine multilateralismul dar în acelaşi timp acceptă că este nevoie de reforme, astfel încât rezultatele multilateralismului să fie mai rapide, să fie mai clare şi să recapete încrederea ţărilor", a declarat Oana Ţoiu.

În plus, oficialul român a prezentant pentru prima dată poziţia României faţă de subiectul Groenlanda.

"Suntem un partener important pentru Statele Unite ale Americii şi continuăm să investim în relaţia transatlantică şi în parteneriatul strategic cu ei. În acelaşi timp, este cât se poate de clar că sunt nişte principii de la care niciunul dintre noi nu ne putem abate. Un teritoriu al unei ţări, mai ales europene, nu poate fi transferat alteia decât prin voinţa acelui popor. Şi aceasta este singura variantă. Pentru toate celelalte, continuăm dialogul, astfel încât să găsim formate împreună în interiorul NATO pentru a răspunde cerinţelor de securitate legitime în zona Arcticului, dar şi pentru a continua să creăm variante şi instrumente posibile de răspuns, astfel încât asta să descurajeze nişte acţiuni viitoare care să ducă la conflict global în ceea ce priveşte o creştere accelerată a tarifelor", a declarat ministrul de Externe.

