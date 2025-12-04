Antena Meniu Search
Copil de 2 ani, blocat într-o maşină din Botoşani după ce a activat sistemul de închidere al ușilor din joacă

Un copil de doi ani a rămas blocat într-un autoturism parcat pe o stradă din municipiul Botoșani, după ce, din joacă, a activat sistemul de închidere al ușilor. Cheia se afla în interior, iar mama nu a mai putut deschide vehiculul, fiind nevoită să solicite ajutorul pompierilor, arată un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani. 

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 14:54
Copilul a activat, în joacă, sistemul de închidere al ușilor. Cheia se afla în interior, iar mama nu a mai putut deschide vehiculul și a solicitat sprijinul pompierilor.

Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani a intervenit rapid și a fost nevoit să spargă un geam pentru a debloca ușa. Copilul era speriat, dar s-a liniștit imediat în brațele mamei.

Autoritățile recomandă părinților să nu își lase copiii singuri în autoturisme, chiar și pentru perioade scurte. Copiii pot acționa mecanismele mașinii fără intenție, inclusiv sistemul de blocare al ușilor, ceea ce poate duce la situații periculoase.

"Recomandăm tuturor părinților să nu își lase copiii singuri în autoturisme, chiar și pentru perioade scurte. Aceștia pot acționa, fără intenție, diferite mecanisme ale vehiculului, inclusiv sistemul de blocare al ușilor, ceea ce poate duce la astfel de situații neprevăzute.", este apelul pompierilor din Botoşani. 

copil botosani sistem de inchidere usi
