Primul discurs de politică externă al lui Nicușor Dan: Care sunt priorităţile strategice ale României

Președintele Nicușor Dan a transmis marţi la prima întâlnire cu diplomaţii români, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, că, în plan intern, statul român necesită o reformă, iar imediat după aceasta trebuie relansată economia. În plan extern, a atras atenţia asupra unor crize multiple precum războiul din Ucraina, războiul hibrid și competiția globală și a cerut adaptarea diplomației la noile realități. A reafirmat angajamentele României față de NATO, UE, SUA și respectarea dreptului internațional.

Președintele Nicușor Dan a indicat trei direcții majore: securitate, economie și sprijin pentru diaspora. A menționat priorități strategice precum sprijinirea Ucrainei și Republicii Moldova, consolidarea parteneriatului cu SUA, aderarea la OCDE până în 2026 și implicarea în viitorul cadru financiar multianual al UE. A subliniat lipsa unei strategii pentru diaspora și a făcut apel la colaborare instituțională și cu mediul privat.

Principalele declarații făcute de președintele Nicușor Dan la întâlnirea cu diplomații români

Unde suntem azi? În plan intern, după cum știți, statul român necesită o reformă și, imediat după reformă, trebuie să relansăm economia, și sunt foarte optimist că o să putem să facem lucrul ăsta.

În plan extern, trăim de câțiva ani crize multiple pe care le cunoaștem - războiul din Ucraina, o competiție globală care s-a schimbat, a devenit mai acerbă, concentrată pe economie, pe resurse.

Tehnologia devine tot mai importantă. Război hibrid, inclusiv în zona noastră de Europa. Și, față de aceste schimbări, evident că diplomația trebuie să se adapteze, și sunt convins că avem puterea să o facem.

Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă. Și aici, apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii noștri internaționali, acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba.

Sunt trei direcții pe care activitatea noastră trebuie să se împartă, sau pe care să le accentuăm - securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor.

Pe partea de securitate, evident că România va continua să fie un aliat al NATO. Vom continua să fim interesați de Marea Neagră, și în sensul ăsta trebuie să folosim Formatul București 9. Știți că vom organiza anul viitor Summitul București 9.

Trebuie să investim în apărare, și instrumentul SAFE al Comisiei Europene, pentru care deja am trimis propunerile, este un mod de a o face.

Evident, continuarea sprijinului pentru Ucraina și colaborarea cu partenerii noștri pentru asta, pentru că e vorba de securitatea noastră însăși.

Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate. Vom continua să susținem atât eforturile de integrare în Uniune, cât și toate chestiunile concrete de care Republica Moldova are nevoie - transport, energie, cooperare economică. Și sunt optimist că cetățenii Republicii Moldova vor continua - în alegerile care vor fi la sfârșitul lunii viitoare - vor continua direcția europeană.

Parteneriatul Strategic cu Statele Unite trebuie consolidat, în special pe zona de securitate și pe zona economică, pe care, în opinia mea, nu am fructificat-o suficient.

Și vă invit să contribuiți la noua strategie națională de apărare, pe care o vom finaliza în această toamnă. Așa cum am spus mai devreme, o componente importantă, cea de război hibrid, pentru care, în opinia mea, la fel ca toți partenerii noștri, continuăm să învățăm.

Dimensiunea economică, evident, apartenența noastră la Uniunea Europeană, unde trebuie să fim mai prezenți. Negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, care trebuie să se desfășoare în paralel cu un proces de reflexie, pe care, în opinia mea, nu l-am avut intern, despre care să fie direcțiile de dezvoltare ale României începând cu 2028.

Aderarea României la OCDE - obiectiv strategic, cu termen finalul anului 2026, și acela va fi momentul de la care economia României - după terminarea reformelor necesare care se desfășoară în momentul ăsta - economia României să înceapă să se relanseze. Avem un mediu privat care este competitiv, și eu sunt optimist că vom reuși să o facem. Numai că, pentru asta, avem nevoie de o strategie pe care nu avem, ca să fim foarte realiști, și avem nevoie de efortul dumneavoastră, pe care, ca să o spun foarte direct, diplomația noastră nu a fost obișnuit să îl facă. Deci avem nevoie de un efort intern, în care Președinția, Guvernul, Ministerul Economiei să definească prioritățile strategice economice ale României, într-un dialog cu companiile din România, pe care nu l-am avut, ca să fim din nou foarte onești, și este nevoie de un efort pe care dumneavoastră să-l faceți, pentru ca mediul privat al României să poată să dezvolte parteneriate și să dezvolte economic în țările în care dumneavoastră ne reprezentați.

Avem o oportunitate legată de poziția noastră geografică. România trebuie și poate să devină un hub de conectivitate între Europa și Asia, și Africa. Trebuie să lucrăm la asta. Strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie parte din această strategie.

Și ultimul lucru - românii din Diaspora. Din nou, ca și la punctul precedent, este o activitate care trebuie să fie și la centru, și în teritoriu. Din nou o spun direct, România nu are în momentul acesta o strategie adevărată pentru românii din Diaspora. România nu are un studiu exhaustiv despre necesitățile acestor oameni. Și asta este ceva ce Ministerul de Externe, Președinția, cu input de la dumneavoastră, trebuie să facem, astfel încât să avem o strategie cu obiective, cu bugete, cu termene de realizare, și, mai departe, va fi sarcina dumneavoastră ca colaborarea, parteneriatul cu românii care au ales temporar sau definitiv să locuiască în străinătate să fie mai eficient decât este azi.

Acestea fiind spuse, sunt convins că vom reuși împreună pe toate chestiunile pe care le-am enunțat să avem o abordare concretă, pragmatică, și sunt convins că la întâlnirea pe care o vom avea peste un an o să putem să vorbim de aceste rezultate.

