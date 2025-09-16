Procurorul general: România, țintă a atacurilor hibride menite să influențeze alegerile din 2024

România a fost ţinta a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024, a declarat procurorul general al României, Alex Florenţa, explicând că această campanie s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului, a declarat procurorul general al României, Alex Florenţa.

"Din anchetele derulate la nivelul Parchetului General se poate desprinde în acest moment concluzia, pe baza unor elemente pe care vi le vom prezenta pe larg în cele ce urmează, cu privire la faptul că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opinii publice, destabilizarea capacităţii de decizie a autorităţilor şi diluarea gradului de coeziune la nivelul populaţiei", a declarat Alex Florenţa, într-o conferinţă de presă.

El a explicat că această campanie s-a manifestat prin atacuri cibernetice şi măsuri de destabilizare a ordinii publice. "Campania lansată în spaţiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului.

Pe acest palier s-a evidenţiat caracterul ofensiv al agresiunilor hibride ce au vizat România, care au exploatat, pe de o parte, vulnerabilităţile audienţelor naţionale, atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, respectiv prin eludarea politicilor prezente la nivelul acestora privind modul de promovare a persoanelor din spectrul politic, cât şi prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populaţiei în vederea livrării ulterioare a unor mesaje personalizate către audienţe deja receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral", a mai precizat procurorul general.

Florenţa: Războiul hibrid este mult mai perfid

"Războiul hibrid, prin comparaţia cu războiul tradiţional care este mult mai evident, mai transparent, prin prisma rezultatelor materiale pe care le produce, este mult mai perfid, dar cu rezultate de influenţare a modului de derulare a vieţii social-economice a unui stat mult mai ample.

Pentru că el presupune folosirea în paralel, împreună sau separat, dar în mod clar coordonat, a mai multor tipuri de instrumente care vizează un stat, fie că vorbim de diferite instrumente economice, administrative, de atacuri cibernetice, acţiuni secrete destabilizatoare pentru ordinea publică a statului respectiv, subversiune politică şi, desigur, dezinformarea şi propaganda", a explicat Alex Florenţa.

El a menţionat că anumite ştiri care pot părea izolate sunt parte a unui efort conjugat. "Este important de făcut aceste precizări pentru ca opinia publică să înţeleagă că anumite ştiri care pot părea uneori disparate, izolate, fără legătură necesară între ele, sunt, de fapt, parte a unui război conjugat şi a unui efort conjugat, ca parte distinctă a acestor instrumente de război hibrid", a afirmat procurorul general.

El a mai transmis că nici atacurile cibernetice nu sunt evenimente întâmplătoare sau izolate. "În ceea ce priveşte atacurile cibernetice, trebuie să înţelegem că ştiri de genul celor care au mai fost vehiculate în spaţiul public, referitoare la atacuri asupra aeroporturilor româneşti acum câţiva ani, a unui întreg sistem de camere de supraveghere, în special din zona frontierei cu Ucraina, sau atacurile din cursul anului 2024 la adresa foarte multor instituţii publice şi agenţii guvernamentale din România, nu sunt evenimente întâmplătoare, nu sunt evenimente izolate, ci, încă o dată, fac parte dintr-un atac hibrid coordonat, generalizat, în spatele tuturor acestor acţiuni existând în momentul de faţă actori cu legături certe cu Rusia, în special grupuri de hackeri cunoscuţi", a mai transmis Alex Florenţa.

El a adăugat că rapoartele pe care le transmite săptămânal Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică pe site-ul său evidenţiază tocmai frecvenţa, amplitudinea şi, mai ales, modul de derulare a acestor atacuri.

Florenţa: Atacurile cibernetice ruseşti s-au intensificat asupra instituţiilor româneşti în 2024

Alex Florenţa aminteşte şi faptul că atacurile cibernetice ruseşti s-au intensificat asupra instituţiilor şi companiilor româneşti în 2024. "Cele mai periculoase atacuri, în special cele de tip ransomware, au fost asociate în totalitate unor grupuri pro-ruse, precum Lockbit, Lynx, Akira sau Ransom Hub, şi s-au remarcat printr-o activitate deosebit de intensă în cursul anului trecut. Aceste atacuri au vizat mai mult de 13 instituţii din administraţia publică, 12 companii de transport de interes naţional, 17 instituţii bancare şi aşa mai departe.

De asemenea, cu referire strictă la procesul electoral derulat anul trecut, trebuie să avem în vedere că s-au derulat mai mult de 85.000 de atacuri cibernetice lansate asupra infrastructurii electorale, care au urmărit obţinerea şi exfiltrarea unor credenţiale, în special din partea Autorităţii Electorale Centrale şi ale Biroului Electoral Central, în preajma perioadei respective, multe dintre acestea fiind ulterior diseminate în grupuri de Telegram din infrastructura rusească", a mai afirmat procurorul general.

El a declarat că acţiunile destabilizatoare care pot părea elemente izolate sunt parte a unei campanii coordonate care vizează România, dar şi alte state din estul Europei. "Reamintim cu această ocazie situaţia din 2024 a cetăţeanului columbian, arestat pentru că pătrunsese în România sub coordonarea unei persoane certe din Rusia, cu intenţia de a arunca în aer obiective situate în proximitatea unui complex din judeţul Ilfov, unde se afla un depozit de deşeuri degenerabile, precum şi două sonde de extracţie a petrolului şi o staţie de măsurare a gazelor naturale", a explicat Alex Florenţa.

El a precizat că acţiuni similare au avut loc în Cehia şi Polonia. "De remarcat faptul că situaţii similare se regăsesc în aceeaşi perioadă şi în alte state din estul Europei, când din nou atât în Praga, în Cehia, cât şi în Polonia, acele acţiuni au avut rezultatul scontat, producând un atac asupra unor infrastructuri de multe ori critice, şi în toate acestea sunt implicaţi tot cetăţeni columbieni.

Ceea ce ne arată, din investigaţiile efectuate, faptul că în spatele acestor atacuri coordonate, destabilizatoare la nivelul ordinii publice interne, se află o coordonare din partea unui actor statal străin şi cu coordonarea directă a acestor persoane politice angrenate şi angajate, în special din zona Americii de Sud, pătrunderea în ţările din estul Europei şi derularea acestui tip de atac", a afirmat procurorul general al României.

Alex Florenţa, despre grupările extremiste româneşti

El a subliniat că o altă componentă a războiului hibrid este subversiunea politică, care poate îmbrăca diferite componente. "Vorbim, pe de o parte, de cultivarea atentă şi, de multe ori, sub limita de detecţie, a unor reţele de afaceri mass-media, dar şi surse politice interne, apte să influenţeze într-o formă sau alta deciziile guvernamentale. Ne amintim de relaţiile şi de vizitele făcute la Ambasada Rusiei şi dezvoltate în ultimii doi ani de mai mulţi parlamentari români.

Dar un element important care se regăseşte în spaţiul românesc este, în momentul de faţă, şi instrumentarea grupărilor extremiste româneşti. Ţinem minte, de asemenea, de cazul Marian Moţoc, un personaj trimis în judecată de către Parchet anul acesta şi care intrase în legături de coordonare directă cu Ambasada Federaţiei Ruse la acel moment, în speţă cu ataşatul militar rus", a mai declarat Alex Florenţa.

De asemenea, el a explicat că în noiembrie 2024, la nivelul comunităţilor extremiste, s-a constatat o intensificare a mesajelor instigatoare la ură şi violenţă. "Trebuie să avem în vedere faptul că, începând în cursul lunii noiembrie 2024, la nivelul comunităţilor extremiste, s-a constatat o intensificare a narativelor şi mesajelor instigatoare la ură şi violenţă, asociate campaniei de promovare a unui candidat independent şi au creat un climat de panică la nivelul societăţii. Această creştere a volumului de conţinut instigator la acţiuni violente a fost iniţiată încă din perioada primului tur al alegerilor, evoluţia realizându-se însă în mod sistematic prin promovarea de elemente de conţinut de instigare la ură, generate prin intermediul inteligenţei artificiale", a mai transmis procurorul general.

El a precizat că acest narativ corespunde tiparului în care acţionează Federaţia Rusă. "Acest tip de narative şi modalitatea de realizare a conţinutului online corespund tiparului acţional al Federaţiei Ruse, fiind semnalate şi în alte state, precum Moldova sau Georgia. De asemenea, au fost utilizate canale de propagandă pro-ruse, după cum vom vedea promovarea acestor elemente de conţinut", a explicat Alex Florenţa.

El a precizat că şi la nivelul reţelelor de socializare au fost identificate mesaje instigatoare la ură şi la acţiuni violente. "Nu în ultimul rând, la nivelul reţelelor de socializare, au fost identificate mesaje instigatoare la ură şi la acţiuni violente, inclusiv împotriva autorităţilor, majoritatea ameninţărilor fiind conturate în jurul ideii de revoltă generală, mesajele conţinând sintagme care exploatau sentimente nostalgice, refăcând majoritar trimiterea la Revoluţia din Decembrie 1989.

Este o inflaţie de astfel de mesaje în zona online, create cu inteligenţa artificială, lucru care dovedeşte un comportament absolut artificial, dar care generează o tensiune, o stare de efervescenţă în rândul colectivităţilor cărora le sunt adresate şi, evident, aceste mesaje sunt ulterior preluate şi viralizate din intermediul diferitelor grupuri extremiste din plan naţional", a declarat procurorul general.

El a exemplificat această situaţie cu hashtag-ul Revoluţiei. "Este un hashtag în spatele căruia au fost viralizate o întreagă gamă de mesaje de acest tip, incitatoare la ură şi la violenţă, în preajma primului tur al alegerilor prezidenţiale. Este un hashtag care provine şi este lansat undeva din infrastructura rusă de pe canalele de Telegram. El este ulterior viralizat printr-o întreagă infrastructură de sprijin. El este asociat în mod automat cu două dintre hashtag-urile fostului candidat independent şi ajunge la un vârf de viralizare la peste 1.800.000 de vizualizări zilnic şi la 176 de videoclipuri postate zilnic, toate cu acelaşi tip şi cu aceeaşi variantă de mesaj", a afirmat Alex Florenţa.

Ce spune procurorul general despre alegerile din 2024

Procurorul general a precizat că din 27 noiembrie 2024 a fost constatată o intensificare a campaniei de promovare a candidatului independent la alegerile prezidenţiale. "Analizele efectuate au arătat că, începând cu 27 noiembrie, s-a constatat o intensificare a campaniei de promovare a candidatului la prezidenţiale la nivelul unor grupuri cunoscute pentru diseminarea de narative de dezinformare, care asigură legătura dintre comunitatea prorusă şi alte comunităţi generatoare de riscuri pentru ordinea publică, în special grupări extremiste şi conspiraţioniste.

Au fost identificate astfel narative prin care este promovat candidatul la nivelul a peste 40 de grupuri de acest tip şi au totalizat peste 1.300.000 de membri. Ei bine, toate aceste acţiuni de promovare a conţinutului instigator la ură relevă un comportament artificial, după cum spuneam, intensitatea efervescenţelor din plan social, cu volumul acela uriaş de conţinut de acest tip, fiind vădit disproporţionat faţă de manifestările din spaţiul public, din spaţiul real fizic. Se conturează astfel ipoteza certă a influenţării spaţiului informaţional în vederea amplificării unor stări de nemulţumire valorificabile apoi prin generarea de acţiuni stradale de amploare", a declarat procurorul general.

El a prezentat şi modul în care a fost targetată populaţia românească pentru identificarea anumitor narative receptibile. "Trebuie să înţelegem faptul că ecosistemul online utilizat în momentul de faţă de actori din Federaţia Rusă priveşte o gamă largă de instrumente, plecând de la site-uri şi componente de mass-media de stat tradiţionale, care răspândesc, încep să creeze anumite ştiri şi se vor regăsi şi în România, şi răspândirea ulterioară prin diferite site-uri şi bloguri create în special pentru crearea şi răspândirea acestui conţinut. Sunt utilizate, de asemenea, în acest instrumentar, ferme de troli.

Pentru cei care nu înţeleg ce sunt acestea, vorbim de conturi false, cele care imită un cont oficial şi care se pretind utilizatori autentici, şi reţele întregi de boţi. Aceştia sunt instrumente prin care se amplifică artificial vizibilitatea unui anumit conţinut, fie prin comentarii, fie prin click-uri de satisfacţie şi aşa mai departe", a mai declarat procurorul general.

