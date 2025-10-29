Cu mult înainte să înceapă oficial campania, candidaţii pentru Primăria Capitalei au pornit bătălia pentru voturi. Se lansează în promisiuni şi planuri pentru prosperitatea oraşului şi bunăstarea bucureştenilor.

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunţă una strânsă, iar candidaţii îşi joacă toate cărţile.

"Bucureștienii au de unde alege. Avem candidatul care este integru, dar nu are rezultate. Avem candidatul care are rezultate, dar... nu e atât de integru, avem candidatul care este și integru și are și rezultate. Va fi o campanie scurtă și dură. Asta mă aștept. În ceea ce mă privește, nu am emoții", a spus Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei.

"Eu vreau să fie o companie cu dezbateri serioase, cu confruntări intre candidaţi, Să vorbim mai putin despre cine cu cine de ce si despre această combinatorică politică cum ne-am obisnuit in ultimii ani", a afirmat Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei.

Actualul primar al sectorului 4, Daniel Băluţă, crede că fotoliul de primar general va fi câştigat de cel care nu va face paşi greşiţi.

"Cel mai important adversar pe care îl avem în fiecare zi suntem chiar noi înșine, pentru că ne dorim, de exemplu, astăzi să fim mai buni decât ieri și mâine mult mai buni decât astăzi", a declarat Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Bunăstarea bucureştenilor, termoficarea, traficul şi dezvoltarea urbană sunt prinicipalele butoane pe care apasă candidaţii.

"Mă interesează regenarea urbană a centrului orașului nostru. O să mă concentrez pe Bulevardul Magheru, care acum este un tunel și nu este deloc atractiv, nu are viață economică, nu are nimic", a mai declarat Ciprian Ciucu.

"Să integrăm metroul cu STB, să dezvoltăm linia M5 de metrou, să investim in 800 de km de conducte schimbate de termoficare si să nu mai avem probleme cu apa caldă", a spus candidatul USR.

"Bucureştiul nu mai poate să aştepte lipsa proiectelor de infrastructură! putem să ne apucăm de treabă imediat indiferent cine va câştiga alegerile", a declarat Liviu Negoiță, candidatul PUSL.

"Cred că e mai important să vorbim despre oameni, pentru că despre țevi, despre trafic și despre toate celelalte lucruri vorbesc toți contracandidații", a spus Daniel Băluță, candidatul PSD.

Fostul şef ANPC, Cristian Popescu Piedone, s-a ţinut de promisiune şi nu va intra în cursa, însă îl va susţine public pe Daniel Băluţă.

"A fost viceprimarul meu un mandat. Nu-i dădeam nicio șansă. În meserie se zice că se fură meseria, nu se învață. Nu. El a și învățat, a și furat într-un timp record. Când intri în sectorul 4 nu că ești în alt oraș, ești în altă țară", a spus Cristian Popescu Piedone, preşedinte PNRR, despre Daniel Băluţă.

Aseară şi-a anunţat candidatura şi jurnalista Anca Alexandrescu, care în sondaje apare printre favoriţi. Partidul AUR ar putea să o susţină în cursa pentru Primăria Capitalei.

