Miercuri, PSD a lansat critici la adresa partenerilor de coaliţie din USR, susţinând că, în timp ce social-democraţii elaborează proiectele legislative pentru reformele majore anunţate de guvernul condus de Ilie Bolojan, USR nu ar face nimic, limitându-se la acuzaţii privind absenţa PSD de la şedinţele Coaliţiei. PSD subliniază că singurul aspect pe care îl blochează sunt discuţiile despre funcţii şi reproşează, totodată, că Ministerul Economiei, aflat în coordonarea USR, nu a finalizat încă Pachetul de stimulare economică, transmite News.ro.

PSD acuză USR de pasivitate: Noi lucrăm la reforme, ei nu fac nimic - Hepta

"În vreme ce reprezentanţii PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunţate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la şedinţele Coaliţiei!", spune PSD într-o postare pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Social-democraţii precizează că românii pot singuri trage concluziile, adăugând că "PSD este cel care contribuie la reforme şi lucrează la ele".

PSD prezintă şi o listă cu reforme: Pachetul privitor la tăierea privilegiilor, elaborat de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD; Reforma pensiilor speciale, proiect elaborat de Ministerul Muncii, condus de PSD, Reforma în sănătate, proiect elaborat de Ministerul Sănătăţii, condus de PSD; Combaterea evaziunii fiscale, proiect elaborat de Ministerul Justiţiei, condus de PSD; Reforma administraţiei locale şi centrale, proiect elaborat de Ministerul Dezvoltării, condus de UDMR, cu amendamente depuse de PSD, UNCJR - Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi AMR – Asociaţia Municipiilor din România; Pachetul fiscal, proiect elaborat de Ministerul Finanţelor, condus de PNL, cu amendamente depuse de PSD; Pachetul de stimulare economică, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR - la care NU s-a lucrat.

"PSD a anunţat deja că va prezenta public soluţiile pentru a sprijini mediul privat în această perioadă dificilă. Singurul lucru pe care PSD îl blochează este discuţia despre funcţii", menţionează PSD.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă afirma luni că la ora 5 participă la şedinţa coaliţiei, la guvern, el comentând faptul că PSD a refuzat să participe la şedinţe, în ultima perioadă, arătând că reprezintă o componentă a alegerilor interne în PSD, pentru că sunt multe cuţite aruncate în spate şi nu este foarte responsabil să tragi problemele partidului în coaliţie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰