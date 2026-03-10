Antena Meniu Search
Video Percheziţii la liderul galeriei Petrolului Ploieşti, după violențele de la meciul cu Rapid

Poliţiştii Capitalei fac 9 percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Prahova, de unde a fost reţinut Dinu Bogdan Mihai, cunoscut sub numele de ,,Sponsorul'', şeful galeriei echipei de fotbal Petrolul Ploieşti. 
El şi alţi suporteri sunt anchetaţi după bătaia care a avut loc acum 4 zile, pe stadionul Giuleşti al echipei Rapid, care atunci juca un meci cu rivalii lor de la FC Petrolul Ploieşti. 
Spiritele s-au încins după meci, iar între suporterii celor două echipe a început o încăierare. 

de Denisa Dicu

la 10.03.2026 , 16:28
Ce spun poliţiştii:

"Cercetările au fost declanșate în urma incidentelor produse la data de 6 februarie 2026, în contextul desfășurării partidei de fotbal dintre FC Rapid București și FC Petrolul Ploiești, organizată pe un stadion din Capitală.

Din datele și probele administrate până în prezent a rezultat că, în sectorul destinat suporterilor oaspeți, ar fi izbucnit un conflict violent între două grupuri de suporteri, situație care a generat o stare de temere în rândul persoanelor aflate în proximitate și a afectat ordinea și liniștea publică.''

Articolul continuă după reclamă

Amenzi usturătoare pentru suporteri

Jandarmii au anunţat că după bătaie au aplicat 18 sancţiuni în valoare de peste 70 de mii de lei. A fost sancţionat inclusiv organizatorul evenimentului sportiv cu 48 de mii de lei. 4 suporteri au primit un an de interdicţie pe stadion. 

Toţi suspecţii au fost duşi de poliţişti la audieri şi sunt cercetaţi într-un dosar penale de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

