Poliţiştii Capitalei fac 9 percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Prahova, de unde a fost reţinut Dinu Bogdan Mihai, cunoscut sub numele de ,,Sponsorul'', şeful galeriei echipei de fotbal Petrolul Ploieşti.
El şi alţi suporteri sunt anchetaţi după bătaia care a avut loc acum 4 zile, pe stadionul Giuleşti al echipei Rapid, care atunci juca un meci cu rivalii lor de la FC Petrolul Ploieşti.
Spiritele s-au încins după meci, iar între suporterii celor două echipe a început o încăierare.
Ce spun poliţiştii:
"Cercetările au fost declanșate în urma incidentelor produse la data de 6 februarie 2026, în contextul desfășurării partidei de fotbal dintre FC Rapid București și FC Petrolul Ploiești, organizată pe un stadion din Capitală.
Din datele și probele administrate până în prezent a rezultat că, în sectorul destinat suporterilor oaspeți, ar fi izbucnit un conflict violent între două grupuri de suporteri, situație care a generat o stare de temere în rândul persoanelor aflate în proximitate și a afectat ordinea și liniștea publică.''
Amenzi usturătoare pentru suporteri
Jandarmii au anunţat că după bătaie au aplicat 18 sancţiuni în valoare de peste 70 de mii de lei. A fost sancţionat inclusiv organizatorul evenimentului sportiv cu 48 de mii de lei. 4 suporteri au primit un an de interdicţie pe stadion.
Toţi suspecţii au fost duşi de poliţişti la audieri şi sunt cercetaţi într-un dosar penale de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.
