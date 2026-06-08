PSD îi cere lui Tomac ruperea de "modelul Bolojan de austeritate". Grindeanu: "Dacă asta e direcţia, discutăm"

PSD pune condiţii pentru susţinerea Guvernului Tomac. După discuţia cu premierul desemnat, Sorin Grindeanu a transmis că viitorul Executiv trebuie să renunţe la "modelul Bolojan de austeritate" şi să înceapă reformele "de sus în jos", fără taxe noi, tăieri de salarii sau măsuri care să lovească pensionarii şi economia. Liderul PSD cere restructurarea companiilor de stat pe pierdere, plata datoriilor către firme şi reducerea TVA la alimentele de bază şi medicamente.

"Mesajul PSD pentru domnul Tomac este unul foarte clar. Apreciem responsabilitatea de care dă dovadă, dar viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate. Noi nu vom vota vreodată taxe noi, nu vom votа tăieri de salarii, nu vom vota măsuri care lovesc în pensionarii sau în economia românească", a declarat Sorin Grindeanu, după discuţia cu Eugen Tomac, premierul desemnat al României.

Grindeanu cere restructurarea companiilor de stat pe pierdere

Potrivit liderului social-democrat, "dacă acest guvern vrea sprijinul PSD, atunci reformele şi măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum": "Nicio reformă nu trebuie să fie făcută împotriva cetăţenilor sau a companiilor româneşti. România are nevoie de un guvern care să aibă curajul să facă reforme reale".

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Grindeanu s-a referit, de exemplu, la "restructurarea, lichidarea sau privatizarea companiilor de stat pe pierderi care nu pot să-şi plătească datoriile".

"Cred că cea mai importantă măsură de relansare este aceea în care statul să-şi plătească datoriile către firmele care au executat lucrări şi care nu sunt plătite. Dacă astăzi avem un deficit mai mic, este pentru că statul are facturi de miliarde de lei pe care nu le-a plătit, iar toată economia este sufocată şi blocată în acest moment", a adăugat Grindeanu.

PSD vrea TVA mai mic la alimente şi medicamente

În domeniul taxelor, acesta ar dori "ca viitorul guvern să scadă TVA-ul la alimentele de bază şi la medicamente până la 9 sau chiar 5%".

"În plan social ne aşteptăm să se ia în calcul o reducere concretă a taxelor pe muncă, măcar pentru salariile mici şi medii. De aceea suntem, nu doar eu, ci cu toţii, suntem de acord cu domnul Tomac când spune că România are nevoie de responsabilitate, nu de austeritate. Dacă aceasta va fi direcţia guvernului, atunci vom putea discuta", a anunţat Grindeanu.

"Dacă soluţia este să continuăm modelul falimentar Bolojan, atunci PSD nu poate fi parte în acest proiect", a mai afirmat preşedintele PSD.

PSD va decide "în zilele următoare" dacă va susţine sau nu Guvernul Tomac, după ce va primit programul de guvernare.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat, luni, după discuţia cu liderii PSD, că este necesară atenţie la relansarea economică şi la grijile pe care le au românii.

"Am asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propun să fie extrem de prudent şi atent astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri", a declarat Tomac.