PSD îl ameninţă pe Ilie Bolojan, după scandalul pe Buget: Ne vom reuni pentru a decide acţiunile care se impun

Liderii s-au întâlnit de dimineață la Guvern pentru a ajunge la un acord cu privire la Bugetul pe 2026, care ameninţă să arunce în aer Coaliția de guvernare. PSD a emis, miercuri, un comunicat în care menţionează că premierul Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în Coaliţie după ce, deliberat, a inclus în proiectul său de buget prevederi care contravin total solicitărilor partidelor care îi asigură sprijinul în Parlament. PSD vine cu precizarea că, după primirea formei finale a proiectului de buget, conducerea sa se va reuni pentru a decide acţiunile ce se impun.

PSD îl ameninţă pe Ilie Bolojan, după scadalul pe Buget: Ne vom reuni pentru a decide acţiunile care se impun - Sursa: Profimedia

"Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliţia de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat. În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar", a anunţat PSD într-un comunicat oficial.

Potrivit formaţiunii, "prin această atitudine inflexibilă şi sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliţie, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului şi de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare".

PSD îl acuză pe Ilie Bolojan pentru atitudinea "inflexibilă şi sfidătoare"

Social-democraţii arată că printre cele mai controversate elemente introduse în proiectul de buget propus de Bolojan se numără "subfinanţarea Programului de solidaritate, solicitat de PSD, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile care au fost afectate puternic de inflaţie şi de măsurile de austeritate, tăierea drastică a investiţiilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale şi confiscarea la bugetul central a unei părţi consistente din sumele cuvenite autorităţilor locale".

"În aceste condiţii, imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget, conducerea PSD se va reuni pentru a decide acţiunile politice care se impun", a mai precizat PSD.

Coalitia de guvernare a decis ca proiectul de buget pentru anul următor să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după finalizarea discuţiilor tehnice, dupa ce va trece de şedinţa de Guvern şi de Consiliul Economic şi Social, potrivit unor surse PNL.

Conducerea PSD, hotărâtă să se reunească pentru a decide "acţiunile care se impun"

Potrivit discuţiilor, pachetul social ar urma să beneficieze de o alocare bugetară similară cu cea din anul precedent, urmând ca resursele suplimentare necesare pentru extinderea unor programe sociale să fie identificate, în principal, din fonduri europene.

În plus, Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" va primi sume suplimentare faţă de cele propuse iniţial.

