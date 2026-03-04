Apple anunţă lansarea MacBook Neo. Cât costă şi ce aduce noul model

Apple a anunţat MacBook Neo, care, la 600 de dolari, va deveni cel mai ieftin laptop din portofoliul companiei şi o alternativă redutabilă la laptopurile cu Windows din acest segment de preţ, informează News.ro.

MacBook Neo este primul laptop Apple care foloseşte un chipset din seria A, mai precis A18 Pro. Aceste cipuri au fost create pentru iPhone şi iPad, iar laptopurile companiei de până acum au folosit cipuri Intel şi, mai nou, M.

Noul laptop Apple are un ecran de 13 inch, oferă două porturi USB-C (fără alimentare MagSafe) şi promite o autonomie de până la 16 ore.

Două difuzoare stereo sunt plasate pe lateral, iar pe partea stângă există ieşirea audio pentru căşti.

Vor exista două versiuni, una de 600 de dolari şi alta de 700 de dolari. Cea mai ieftină va avea 256GB spaţiu de stocare şi va fi lipsită de Touch ID, în timp ce varianta mai scumpă va avea stocare de 512GB şi Touch ID pentru autentificarea cu amprentă.

Acesta va fi unul dintre cele mai colorate laptopuri Apple, urmând să fie disponibil în patru variante, pe care compania le numeşte argintiu, indigo, piersică şi citrice, informează News.

Noul MacBook Neo este acum disponibil pentru precomenzi, urmând să intre pe piaţă pe 11 martie.

