Conferința „Harta Longevității Feminine”: ce descoperă știința despre viața mai lungă a femeilor

Femeile trăiesc, în medie, mai mult decât bărbații, iar această diferență de speranță de viață este confirmată constant de statisticile demografice din România și din întreaga lume. În țara noastră, diferența este de aproximativ patru până la șase ani, însă această realitate ridică o serie de întrebări importante pentru medicina modernă: ce mecanisme biologice stau la baza longevității feminine și cum pot fi înțelese aceste avantaje pentru a îmbunătăți sănătatea populației în ansamblu.

Aceste teme se află în centrul Conferinței „Harta Longevității Feminine”, organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Dezbaterea reunește specialiști din domeniul medical și științific care analizează diferențele biologice, hormonale și genetice dintre femei și bărbați și impactul acestora asupra duratei și calității vieții.

Specialiști naționali și internaționali la Conferința „Harta Longevității Feminine”

Conferința va fi moderată de Carmen Brumă și va fi transmisă miercuri, 11 martie 2026, începând cu ora 18:00, pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook ale Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. În cadrul dezbaterii vor interveni specialiști din domeniul sănătății, printre care Dr. Raluca Hera, Dr. Corina Neamțu, Dr. Andreea Lăcraru și Dr. Adrian Stănescu, dar și jurnalistul Monica Rădulescu, ambasador de prevenție și longevitate feminine.

Discuțiile vor analiza modul în care organismul feminin gestionează procesele de îmbătrânire și de adaptare la schimbările biologice de-a lungul vieții. Deși femeile beneficiază de anumite avantaje biologice, precum protecția cardiovasculară oferită de estrogen în anumite etape ale vieții sau un răspuns imun mai eficient, aceste beneficii nu garantează automat o bătrânețe lipsită de probleme de sănătate.

„Avantajul e „bonusul de la natură”, strategia e „ce faci cu el”. După 40 de ani, fără mișcare complexă, forță, proteine suficiente, fibre și grijă la glicemie, bonusul se topește repede. Partea bună? Strategia funcționează foarte bine la femei: răspund excelent la antrenament de rezistență și la rutină. Eu asta văd în programul meu: când ai plan bun, corpul se aliniază. Prevenția e baza și aici femeile, în general, stau mai bine: sunt mai atente la semnale și mai dispuse să caute ajutor. Dar prevenția reală după 40 de ani înseamnă și analize și obiceiuri zilnice, nu doar „am grijă”, a precizat Carmen Brumă despre temele care vor fi surprinse în cadrul conferinței.

Un punct central al conferinței îl reprezintă rolul hormonilor în menținerea echilibrului organismului. Specialiștii vor discuta despre terapia hormonală de substituție (HRT) și despre conceptul numit „Window of Opportunity”, care descrie perioada optimă în care intervențiile hormonale pot avea efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare și cognitive.

Dezbaterea va aduce în prim-plan și cercetări recente privind diferențele genetice și imunologice dintre sexe. Studiile arată că femeile pot avea un sistem imun mai activ, ceea ce contribuie la o protecție mai bună împotriva anumitor boli. În același timp, aceste diferențe biologice pot influența modul în care organismul răspunde la tratamente sau la factorii de stres.

„De multe ori, da, femeile au răspuns imun mai puternic. Asta poate ajuta la protecție, dar vine și cu un „preț”: risc mai mare de autoimunitate. Deci, avantajul există, dar trebuie ținut în echilibru prin somn bun, stres mai mic și nutriție antiinflamatoare. E o superputere cu instrucțiuni. Cred că modelul feminin este inspirație pentru medicina viitorului pentru că obligă medicina să fie mai fină: să țină cont de hormoni, etape, răspuns imun, diferențe de simptome și de risc. Iar după 40 de ani, personalizarea devine esențială, nu doar pentru a trăi mai mult, ci pentru a trăi „mai bine”. Îmbătrânirea feminină este mai diferită. Până la menopauză, ritmul poate părea mai „blând” pe cardiovascular, dar apoi schimbarea hormonală face ca metabolismul și compoziția corporală să se reorganizeze. Nu e că „îmbătrânim mai încet”, ci că trecem prin etape. Și fiecare etapă cere o altă strategie.” a menționat Carmen Brumă.

Miercuri, 11 martie 2026, ora 18:00, live pe Facebook și YouTube

Conferința face parte din proiectul amplu „Harta Longevității”, care analizează zonele din România unde oamenii trăiesc peste media națională și investighează factorii care contribuie la menținerea sănătății pe termen lung. În cadrul acestei ediții, atenția este concentrată asupra modelului biologic feminin și asupra modului în care acesta poate oferi indicii importante pentru prevenție și medicină personalizată.

În cadrul discuțiilor vor fi prezentate și exemple de femei longevive identificate în regiunile analizate în proiect. Studierea acestor cazuri poate oferi informații valoroase despre stilul de viață, obiceiurile alimentare și factorii sociali care contribuie la menținerea unei stări bune de sănătate la vârste înaintate.

Specialiștii subliniază că adevărata provocare nu este doar creșterea speranței de viață, ci extinderea perioadei în care oamenii trăiesc în stare bună de sănătate. Din această perspectivă, înțelegerea particularităților biologice ale femeilor poate contribui la dezvoltarea unor strategii medicale mai eficiente și mai adaptate realităților demografice actuale.

Seria de conferințe dedicate longevității organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a început în anul 2021 și continuă să aducă în atenție teme esențiale pentru medicina viitorului. Prin aceste dezbateri, cercetarea științifică este adusă mai aproape de public, iar informațiile medicale sunt transformate în instrumente utile pentru prevenție și pentru adoptarea unui stil de viață sănătos.

