Preşedintele trece de partea premierului în războiul din Coaliţie. Oana Gheorghiu, propunerea lui Ilie Bolojan pentru functia de vicepremier, a depus astăzi jurământul la Palatul Cotroceni în faţa lui Nicuşor Dan. Ea se va ocupa de reforma statului şi a companiilor finanţate din bani publici. Între timp, PSD continuă atacul: Sorin Grindeanu susţine că această numire la vârful Guvernului va afecta relaţia cu Statele Unite.

În ciuda opoziţiei PSD, care a cerut retragerea desemnării, preşedintele Nicusor Dan a semnat decretul pentru instalarea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier.

Co-fondatoarea Asociatiei "Dăruieşte Viaţă" a preluat postul din care a demisionat Dragoş Anastasiu acum trei luni. În atribuţiile ei vor intra reforma Statului, digitalizarea şi reforma companiilor de Stat.

"Sper ca experienta pe care a acumultat-o in ultimii ani, increderea pe care a probat-o, pt ca nimeni nu iti doneaza milioane de euro pt a face proiecte daca nu are incredere in ceea ce faci, sa o transfere si in plan guvernamental", a spus Ilie Bolojan, premierul României.

"Rolul meu ca vicepremier va fi să deschid Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societății civile și a cetățenilor, pentru a fundamenta reformele pe nevoile reale din societate", a scris noul vicepremier pe Facebook.

Şeful PSD nu a fost invitat la ceremonia de la Palatul Cotroceni

Sorin Grindeanu crede că numirea ar afecta relaţia cu Statele Unite, după ce Oana Gheorghiu l-a numit "golan" pe Donald Trump, în urma contrelor cu Volodimir Zelenski din Biroul Oval.

"Eu nu am nimic, dar absolut nimic cu doamna vicepremier. Am o problemă când devii oficial al statului român, chiar vicepremier şi ai aceste poziţii anti administraţia Trump. Felicitări pentru ceea ce a făcut, nu încercăm să amestecăm lucrurile", a afirmat Sorin Grindeanu, preşedinte interimar PSD.

"Orice cetățean în această țară poate față de oricare lider pe această lume, fie din România, fie din cea mai puternică țară, să folosească orice cuvinte vrea el, că asta garantează Constituția noastră. Și Oana Gheorghiu acum nu se duce acolo ca să reprezinte România în relația cu Statele Unite, ci va avea felia ei", a spus Dominic Fritz, preşedinte USR.

Oana Gheorghiu are 56 de ani şi este specializată în management economic la Academia de Studii Economice din Bucuresti. A devenit cunoscută după ce a reusit să adune peste 50 de milioane euro din donatii private. Cu acest bani, Asociatia Dăruieste Viată a construit de la zero un spital pentru copiii bolnavi de cancer.

