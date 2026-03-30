Radu Miruţă: Nu este intenţie din partea Iranului de a irita NATO. Avem scenarii pentru orice eventualitate

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis că România nu se află sub amenințarea unui atac din partea Iranului, subliniind că țara noastră monitorizează permanent evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și că nu există indicii care să sugereze deschiderea unui front împotriva NATO. El a explicat că Iranul și-a extins acțiunile militare către țările din Golf, dar a evitat zonele care ar putea afecta statele membre NATO, ceea ce indică lipsa unei intenții de a provoca Alianța. Ministrul a mai precizat că sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu poate intercepta orice rachetă cu rază lungă de acțiune provenită din Iran, însă riscul ca aceasta să fie necesară este foarte scăzut, iar NATO ar fi alertată din timp în cazul unei amenințări reale.

"Statele Unite şi Israel au pornit această situaţie militară anunţând nişte obiective într-o gamă mai variată, de la distrugerea arsenalului nuclear, la distrugerea infrastructurii, depistarea rachetelor balistice, au mizat şi pe o revoltă internă în ceea ce priveşte schimbarea regimului, la stoparea propagării unei situaţii de destabilizare în zonă prin proxy din Iran. Unele dintre ele au fost îndeplinite, unele nu", a declarat, duminică seară, la Antena 3 CNN, ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Ministrul a spus că nu există informaţii care să arate că România ar putea fi atacată de Iran.

"Urmărim în fiecare moment cum se desfăşoară conflictul militar de acolo, pentru a ne acorda orice decizie în funcţie de ce se întâmplă. Situaţia este una dinamică. Pe datele pe care le avem, nu există astfel de indicii şi din declaraţiile - chiar într-o ţară cum este Iranul aflată în război - declaraţiile transmise de acolo au fost pe situaţie politică şi pe consecinţe juridice. Nu a fost pronunţat cuvântul militar. Nu luăm în calcul până acum o astfel de ipoteză", a mai declarat ministrul.

Acesta a precizat ideea că situaţia este în permanentă monitorizată: "Din monitorizarea de până acum, nu se generează, nu se conturează un astfel de risc".

Radu Miruţă a explicat că scutul de la Deveselu poate intercepta ”cu certitudine” eventuale rachete cu rază lungă de acţiune transmise din Iran, dar apreciază că nu se va ajunge acolo, întrucât acele rachete ar trebui să traverseze alte state, care au propriile radare şi vor lua măsuri.

În eventualitatea unei acţiuni militare terestre a trupelor SUA în Iran, ministrul Apărării apreciază că nu există riscul ca Iranul să treacă la represalii în alte zone ale lumii.

"E destul de complicat şi pentru ei, pe măsura trecerii timpului şi destabilizării capacităţilor de reacţie militară, să se extindă. Au extins către ţările din Golf, aproape ca un cerc. Au decupat din cercul ăsta un sector care are legătură cu ţările membre NATO. Cu Turcia e decupat. Asta pe noi ne face să credem, ne suplimentează informaţiile pe care le procesăm, că nu este intenţie din partea Iranului de a irita NATO. Au o situaţie militară cu Statele Unite, o situaţiune militară cu Israel, s-a extins în regiune cu ţările arabe, dar nu este indiciu că ar fi preocupate să deschidă un front şi cu NATO", a spus ministrul.

Ministrul Apărării a precizat că Armata Română are scenarii pentru orice eventualitate, dar acestea au diferite grade de probabilitate: "Nu este în momentul de faţă un grad de probabilate într-atât de relevant încât să punem în funcţiune ceva, având în vedere conflictul care se desfăşoară în Iran".

Ministrul a explicat că ”funcţionalitatea NATO este la modul în care e aproape imposibil să se întâmple un astfel de atac fără că înainte se ştie despre asta”.

"În strategia pe care o avem, cu până la 60 de zile înainte, sunt elemente concrete care generează reacţia NATO, reacţie a unei ţări membre NATO sau a tuturor ţărilor membre NATO. Aşadar, până în momentul zero, sunt zile bune înainte, până la 60 de zile în care se ştie cu certitudine că se va întâmpla asta. Nu mă aştept ca într-o dimineaţă să se întâmple ceva pentru care România, NATO să nu aibă habar", a explicat ministrul.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a mai afirmat recent că oficialii Guvernului nu au date potrivit cărora ar exista, din partea Iranului, o ameninţare la adresa României.

Precizările lui ivn în contextul în care ambasadorul Iranului la Sofia a declarat că "România ar trebui să fie atentă să nu devină parte" a războiului din Orientul Mijlociu.

