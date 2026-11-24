Cu o lună înaintea Crăciunului, cei mai nerăbdători au început să prospecteze piaţa în căutarea brazilor. Iar unii au şi cumpărat. Brazii din Danemarca şi Germania au ajuns deja la magazine, mai scumpi decât anul trecut, iar în perioada următoare vor fi scoşi la vânzare şi cei româneşti.

A început goana după brazii de Crăciun. Cât costă cei din import şi cât vor costa cei româneşti

Persoană: Decorăm casa pe la jumătatea lunii noiembrie.

Reporter: Și până când îl țineți?

Persoană: Până în februarie.

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Cu planurile făcute, cei care abia aşteaptă sărbătorile cutreieră magazinele de bricolaje care au adus de ceva timp pomii de Crăciun. La Craiova, prima tranşă de brazi s-a vândut deja.

"Avem clienți care au început să achiziționeze începând cu jumătatea lunii noiembrie, bradul rezistă până la două luni cu suportul acesta cu apă. Ca și prețuri tendința este de creștere, undeva la 10% plus față de anul anterior.", spune Adrian Petcu, vânzător.

Bradul artificial a detronat anul trecut tradiţionalul Pom de Crăciun

Conform unui studiu, schimbarea este provocată de trendul ecologist, de calcule financiare sau de comoditate. Totuşi, patru din 10 familii vor să se bucure în continuare de parfumul de brad şi păstrează tradiţia.

"Am avut natural atâția ani de zile, miroase frumos, are aspectul ăla de iarnă, cu mirosul de iarnă.", "Simți mirosul de Sărbători! Pe când cei de plastic se umplu de praf, nu e ok.", "Am zis undeva până la 1.000 de lei, mă uit să văd să fie cât mai bogat, cât mai frumos.", spun cetăţenii.

Cât costă brazii de import, în comparaţie cu cei româneşti

Brazii de import costă între între 60 şi 400 de lei în funcţie de specie şi înălţime. Pomii româneşti de Crăciun încă nu se vând. Romsilva va anunţa peste două zile câţi o să vândă şi la ce preţ. Anul trecut a oferit peste 16.400 de arbori cu preţuri între 17 şi 39 de lei.

"Trebuie să ne uităm foarte atent la crengi ca să nu existe urme de uscăciune și apoi trunchiul se va vedea din partea inferioară, dacă a început să se usuce deja înseamnă că nu va rezista foarte mult timp.", explică Adrian Dumitru, reprezentant magazin de bricolaj.

"Noi anul acest aducem din import, din pepinieră privată din state europene, un număr estimativ de 80.000 de brazi tăiați și de asemenea brazi crescuți exclusiv în ghiveci. Pentru apartamentele clasice înălțimile variază între 1,75 m și 2,25 m.", spune inginerul horticol Silvia Voicu.

Anul trecut s-au peste 1.500.000 de pomi de Crăciun, în valoare de aproape 300.000.000 de lei.