Chemat de PSD și AUR să dea raportul în Parlament pentru retragerea trupelor americane, premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu poate fi prezent astăzi şi a cerut o amânare. În schimb, social-democraţii cresc presiunea înainte de Congres, iar liderii partidului vorbesc tot mai clar despre schimbarea prim-ministrului Bolojan cu un alt lider din PNL.

Avem un război rece în toată regula în coaliția de guvernare, atâta timp cât cei din PNL și USR acuză o apropiere între PSD și AUR în Parlament. Cele două partide au devenit cumva aliate de conjunctură în Camera Deputaților, atâta timp cât au votat împreună să-l convoace pe Ilie Bolojan în Camera Deputaților pentru a da explicații în legătură cu retragerea parțială a trupelor americane din România.

Însă șeful guvernului a transmis în această dimineață că nu poate fi prezent astăzi la Ora premierului în Camera Deputaților, a invocat agenda încărcată, faptul că trebuie să semneze un contract extrem de important pentru apărarea României cu gigantul german din industria de apărare Rheinmetall și în același timp să poarte discuții în legătură cu proiectele din programul SAFE. Însă a cerut o amânare, o reprogramare a acestei intervenții în Parlament Ilie Bolojan. Rămâne problema de fond, aceea că liberalii și cei din USR văd în apropierea dintre PSD și AUR un fel de declarație de război în coaliția de guvernare.

"Război rece" în Coaliţie

Ceva mai devreme, Sorin Grindeanu spunea că va face din nou această invitație pentru Ilie Bolojan pentru că în viziunea social-democrațiilor e cazul ca șeful guvernului să vină în fața Parlamentului și să le dea explicații românilor, în primul rând, despre retragerea trupelor americane din România și eventual să prezinte un plan cu garanții solide pentru securitatea și apărarea României în acest scenariu în care Statele Unite ale Americii au decis să retragă parțial o parte dintre trupele care staționau în România.

De cealaltă parte însă am văzut o reacție a premierului Ilie Bolojan, care spunea că securitatea și apărarea României, teme extrem de sensibile, nu ar trebui să fie transformate în circ și într-o luptă politică ieftină în coaliția de guvernare. Așadar, în același timp, există lideri din Partidul Social-Democrat care, înainte de congres, pun presiune și vorbesc tot mai deschis despre schimbarea premierului Ilie Bolojan.

Liderii PSD vorbesc tot mai clar despre schimbarea premierului Bolojan

De pildă, Claudiu Manda, cel care, începând de vineri, va fi secretar general al Partidului Social-Democrat, a transmis un mesaj subtil către liberali, spunând că PSD ar susține orice altă variantă de premier propus de PNL dacă cumva cineva din PNL s-ar gândi să-l schimbe pe premierul Ilie Bolojan.

Însă, ceva mai devreme, președintele Senatului Mircea Abrudean, unul dintre apropiații lui Ilie Bolojan, spunea că nu există în acest moment niciun scenariu la vârful PNL pentru ca premierul Ilie Bolojan să fie debarcat din funcție și înlocuit eventual cu un alt nume din PNL.

