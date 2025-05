"Războiul celor două secte". Crin Antonescu anunţă pe cine votează în turul 2

Crin Antonescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a anunțat pe cine sprijină în turul doi al scrutinului. Cu cine va dovedi că are libertatea unei minime nuanțe, a transmis Antonescu.

Mesajul a fost publicat pe Facebook. Fostul candidat al alianței de guvernare consideră că în turul doi se confruntă două secte. "Războiul celor două secte. Petrov contra Georgescu. Două secte dezlănțuite au ocupat România electorală și dau o bătălie apocaliptică. Țara nu e lăsată să stea în case, goarnele mobilizării sună din greu, războiul total se consumă în toată splendoarea, fiecare tabără promițând exterminarea, măcar la figurat, a celeilalte. De o parte, 'europenii'. Nu lipsește niciunul. Securistul Petrov e același reper spiritual și politic pentru pro-occidentalii din marile orașe, discreta Ana Blandiana pare să fi luat locul baritonilor Pleșu și Liiceanu în aria democrației securiste la români. Sunt acolo toți meșterii făurari ai României 'euroatlantice': Coldea, Maior, grupul de la Cluj; a venit în grabă în tabăra pro-Vest și dl. Sebastian Ghiță, cu 'speranța' Ponta, scoasă, din nou, 'la produs'", a explicat Crin Antonescu.

Fostul candidat mai arată că oamenii ar vrea să o ia de la zero

În plus, Antonescu analizează situația în care se află oamenii așteptați la urne pe 18 mai. "Oameni de treabă, speriați de perspectiva gărzilor 'patriotice' ale lui Simion, sub comanda spirituală a ayatollahului Georgescu, se mobilizează, pe bună dreptate, să apere democrația. Dar, fiind război, nu mai avem timp de nuanțe. Nu intri în oastea lui Băsescu/Petrov, Coldea, Ghiță și întreaga suită regrupată a establishmentului? Ești extremist, mai precis fascist. Vrei să vorbești cu Dungaciu? Ești trădător al democrației. Ți se pare că dl. Nicușor (nu ai cum evita diminutivul) nu e chiar un lider? Ești, clar, un nenorocit frustrat sau un iresponsabil care se joacă cu soarta țării. Ai rezerve față de aberația Green Deal? Izolaționism curat. Nu vrei parade LGBT și, în general, parade pe teme sexuale? Ești obscurantist. Vorbești de țara ta ca despre ceva ce ar trebui apărat și înălțat? Ești un fel de ceaușist întârziat, care nu înțelege de ce se prăbușește ratingul de țară. Pe scurt, nu mai ai alt rost pe lume, dacă vrei să fii considerat onorabil, decât să declari pe unde poți că îl susții cu tărie pe dl. Nicușor Dan, salvator de meserie al Bucureștilor și, acum ori niciodată, al democrației românești", a adăugat Antonescu.

Fostul candidat mai arată că oamenii ar vrea să o ia de la zero. "Dacă, totuși, reușești să reziști sau să te ascunzi din calea acestui iureș, dau peste tine ceilalți. Secta 'treziților în conștiință', încurajată de furtuna 'anti-sistem' și de cadoul neașteptat al înnobilării cu blazonul Trump-MAGA în locul presupusei cârdășii tacite cu putinismul, face ravagii, nu mai face concesii. Nu recunoști că dl. Georgescu e trimisul lui Dumnezeu pentru 'trezirea' națiunii române? Ești trădător de țară, direct și iremediabil. Nu recunoști că toți au furat și n-au făcut nimic 35 de ani în România? Ești un profitor al sistemului. Crezi că și ateii ar trebui să aibă dreptul la liberă exprimare sau nu crezi că tot ce face BOR e permanent minunat? Ești curat satanist. Strigă imediat că votezi Simion sau Dracul te ia (mai târziu sau, cine știe, poate chiar pe 19 mai, dacă treaba merge bine). Între cele două secte, nu ai unde să te ascunzi. Poți, ușor, să devii dușmanul ambelor. Nu e loc de nuanțe. Nuanța e umbra Diavolului. Visul unei nopți a Sf. Bartolomeu s-a instalat în ambele secte. Nu ca intenție reală (pentru că liderii – nu vorbesc de domnii Dan și Simion – nu sunt fanatici, sunt combinatori cinici și cu state vechi), ci ca promisiune a unui nou început. Toți am vrea să o luăm de la zero, odată cu acest vot apocaliptic. Fără securiști, fără trădători, fără pesediști, fără liberali, fără extremiști, fără soroșiști, fără impostori, fără nepăsători – pe scurt, fără noi înșineș Nu se poate, știți, nu?", a mai scris Antonescu.

La final, Crin Antonescu a dezvăluit pe cine va vota în turul doi. "Știu, trebuie să spun cu cine votez. Deși încep să am sentimentul că rezultatul e deja stabilit, vă spun: cu cine va dovedi că are libertatea unei minime nuanțe", a precizat Crin Antonescu.

