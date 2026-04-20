Răzgândirea PSD: După ce a votat listarea la bursă a companiilor de stat, acum vrea interzicerea acestui lucru

PSD depune azi, în Senat, un proiect de lege prin care vrea să interzică, timp de doi ani, vânzarea de acțiuni în cazul companiilor de stat, asta deși același PSD a votat anul trecut în unanimitate programul de guvernare care prevede "listarea la bursă a unor pachete minoritare din companiile publice". Între timp, analiștii financiari vorbesc despre avantajele listării.

PSD depune, luni, în Senat, un proiect de lege prin care propune interzicerea, pentru o perioadă de doi ani, a vânzării de acțiuni ale companiilor de stat. Inițiativa legislativă vine în contradicție cu programul de guvernare votat anul trecut chiar de PSD, care prevede, la punctul 8, "listarea la bursă a unor pachete minoritare din companiile publice, fără cedarea controlului majoritar al statului".

Analişti financiari: Listarea unor pachete minoritare din companiile de stat poate aduce beneficii reale economiei

Listarea unor pachete minoritare din companiile de stat poate aduce beneficii reale economiei prin venituri importante la bugetul de stat, atât prin vânzarea de acţiuni, cât şi prin taxe pe câştiguri şi dividende, fără ca statul să piardă controlul asupra companiilor, a transmis luni Asociaţia CFA România, într-un comunicat de presă.

Asociaţia CFA România, organizaţie a profesioniştilor în investiţii, a realizat şi lansat studiul "Listarea la Bursa de Valori Bucureşti a unor pachete minoritare din companiile de stat". Studiul evidenţiază că listarea la bursă duce la mai multă transparenţă şi bună guvernanţă şi la o administrare mai bună a companiilor.

"Listarea unor pachete minoritare aduce mai multă transparenţă, dar nu conduce la pierderea controlului decizional al statului în companii. Regulile de raportare devin mai stricte, se asigură mai multă vizibilitate asupra deciziilor şi costurilor care devin mai greu de influenţat politic. În acelaşi timp, companiile listate tind să fie mai eficiente şi mai profitabile, lucru validat de rezultatele studiului menţionat", arată analiştii.

Potrivit acesteia, un alt avantaj important este dezvoltarea pieţei de capital din România. Prin listare, mai mulţi investitori - inclusiv fondurile de pensii - pot investi în aceste companii, ceea ce ajută economia să crească şi valorifică mai bine economiile existente în ţară. "Listarea unor pachete minoritare din companiile de stat reprezintă o oportunitate pentru România de a creşte transparenţa şi responsabilitatea în administrarea acestora, precum şi de a atrage investitori, fără a pierde controlul asupra companiilor. Statul va rămâne acţionar majoritar şi va continua să deţină controlul decizional asupra administrării acestora. În acelaşi timp, această măsură generează venituri suplimentare la buget şi contribuie la dezvoltarea pieţei de capital din România", a declarat Adrian Codirlaşu, preşedintele Asociaţiei CFA România.

PSD îl somează pe premierul Ilie Bolojan "să nu scoată la vânzare companiile de stat profitabile"

PSD i-a solicitat, luni, premierului Ilie Bolojan şi vicepremierului Oana Gheorghiu să retragă imediat din procedura legislativă orice iniţiativă de vânzare a companiilor de stat profitabile.

"PSD îl somează pe prim-ministrul Ilie Bolojan să nu scoată la vânzare companiile de stat profitabile. PSD solicită premierului şi vicepremierului să retragă imediat din procedura legislativă orice iniţiativă de vânzare a acestor companii! PSD subliniază că înainte de prezentarea vicepremierului Oana Gheorghiu, nu a existat nicio consultare cu partenerii de Coaliţie, dar nici cu miniştrii de resort ai PSD! Prim-ministrul nu are dreptul de a hotărî într-un cerc restrâns vânzarea celor mai importante şi mai profitabile companii de stat. O astfel de decizie nu se poate lua fără o dezbatere publică la nivelul Parlamentului, organul reprezentativ suprem al poporului român", se arată într-un comunicat de presă transmis de PSD.

PSD a spus că în acest sens va introduce în Parlament un proiect de lege pentru interzicerea timp de doi ani a vânzării de active la companiile profitabile ale statului. "Totodată, PSD îi solicită premierului Bolojan şi viceprim-ministrului Oana Gheorghiu să explice de ce au subevaluat companiile de stat profitabile pe care intenţionează să le scoată la vânzare şi de ce nu au luat în calcul potenţialul de creştere a valorii acestora în actualul context geopolitic. De ce premierul şi vice-premierul se grăbesc să vândă pachete de acţiuni din Hidroelectrica şi Romgaz având în vedere că în actuala criză energetică mondială valoarea acestor companii s-ar putea dubla în următoarele 12-18 luni? Cine are de câştigat din această tranzacţie dezavantajoasă pentru statul român? Este o acţiune pe contrasens cu majoritatea statelor europene care fac eforturi considerabile să naţionalizeze sau să răscumpere acţiunile vândute anterior din companiile din sectorul energetic", mai spun social-democraţii în comunicat.

Social democraţii susţin că Bolojan trebuie să explice românilor de ce intenţionează să vândă CEC Bank, principala bancă de stat prin care se susţin programele guvernamentale din agricultură, pentru finanţarea IMM-urilor şi a locuinţelor pentru tineri şi de ce această bancă "a fost subevaluată la jumătate din valoarea ei reală de piaţă".

"În cazul SALROM este cel puţin suspect că premierul Bolojan nu a inclus în evaluarea societăţii şi zăcământul de grafit care face parte din portofoliul companiei. O astfel de omisiune este contrară interesului naţional! Zăcământul de la Baia de Fier reprezintă una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa, aceasta fiind principala componentă pentru fabricarea bateriilor litiu-ion, dar şi pentru producţia de grafen, care are multiple aplicaţii în domeniul semiconductorilor şi al noilor tehnologii din industria aerospaţială, de apărare sau din sectorul energetic. Premierul trebuie să răspundă pentru cine a pregătit scoaterea la vânzare a acestei companii! Nu în ultimul rând, prim-ministrul şi viceprim-ministrul au obligaţia să explice cetăţenilor români de ce şi-au propus să vândă companii strategice din domeniul Apărării, chiar acum în contextul în care marea majoritate a statelor NATO au anunţat creşteri substanţiale pentru Apărare", se precizează în comunicat.

