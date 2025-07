Reacţia lui Bolojan, întrebat dacă a dat "mită de supravieţuire" în anii '90: Nu am spus că am dat mită

Premierul Ilie Bolojan a precizat că nu a spus niciodată că a dat mită la Poliţie şi că nu a încurajat şi nu încurajează darea de mită sau plata unor atenţii. El a fost întrebat într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria dacă a dat "mită de supravieţuire" în anii '90, pe vremea când era un mic comerciant şi venea la Bucureşti pentru aprovizionare.

"Nu am spus că am dat mită la Poliţie. Am spus că erau nişte practici de a te opri şi de a-ţi căuta nod în papură. Aveai de ales să iei amenzi sau să rezolvi formula prieteneşte, da? Şi fiecare om a procedat aşa cum a considerat de cuviinţă. Ani de zile în România, dacă nu recunoaştem că am avut sisteme publice care au funcţionat în mod fundamental defectuos... Vă rog să vă gândiţi cum se intra în România înainte de a fi în Uniunea Europeană, în zona Poliţiei de Frontieră. Vă rog să vă gândiţi cum se intra în zona vămii. Dar în afară de aceste lucruri, eu nu am încurajat şi nu încurajez niciodată darea de mită sau plata unor atenţii", a spus Bolojan.

El a menţionat că pe vremea când era prefect în judeţul Bihor şi apoi secretar general al Guvernului "serviciile care erau destul de pervertite în România în acea perioadă - înmatriculări, permise de conducere, paşapoarte, caziere fiscale, caziere judiciare - au fost operaţionalizate".

Articolul continuă după reclamă

"Documentele s-au eliberat în două ore, cozile care erau în zona Udrişte, dacă vă aduceţi aminte, în Bucureşti, au dispărut, e adevărat, nu de pe o zi pe alta, a durat vreo şase luni de zile. (...) E foarte greu să ai sisteme perfecte în orice ţară din lume. Totdeauna vor fi probleme. Oamenii ocupă poziţii de execuţie sau de decizie. Niciunii nu suntem perfecţi, dar nu trebuie să tolerăm niciodată sisteme de tip industrial şi eu cred că trebuie să îi condamnăm în primul rând pe cei care gestionează astfel de sisteme şi nu fac ceea ce trebuie şi asta va fi acţiunea mea", a afirmat Ilie Bolojan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați folosit Inteligența Artificială ca să descoperiți ce dietă vi se potrivește cel mai bine? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰