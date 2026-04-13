Reacţia lui Nicuşor Dan după victoria lui Peter Magyar: "Poporul maghiar a vorbit clar". Apel la dialog

Schimbare majoră pe scena politică din Ungaria, după ce partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a obţinut o victorie considerată istorică în faţa lui Viktor Orban şi a partidului Fidesz. Preşedintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare, subliniind că "poporul maghiar a vorbit cu o voce clară şi puternică" şi exprimându-şi dorinţa pentru un nou capitol în relaţiile româno-ungare. Lideri politici din România au reacţionat rapid, în timp ce Viktor Orban şi-a recunoscut înfrângerea după 16 ani la putere.

de Redactia Observator

la 13.04.2026 , 09:08
Nicuşor Dan (stânga) şi Peter Magyar (dreapta) Nicuşor Dan (stânga) şi Peter Magyar (dreapta) - Profimedia

"Felicitări, @magyarpeterMP şi Partidului Tisza pentru victoria voastră istorică! Poporul maghiar a vorbit cu o voce clară şi puternică", afirmă Nicuşor Dan într-o postare pe X.

Şeful statului spune că România şi Ungaria sunt vecine, partenere şi membre ale UE şi NATO, potrivit News.ro. 

Ce spune Nicuşor Dan despre o viitoare colaborare cu Ungaria

"Aştept cu interes să construim un nou capitol în relaţiile româno-ungare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis şi angajamentul nostru comun faţă de valorile europene şi euroatlantice", adaugă Nicuşor Dan.

Preşedintele României menţionează că există "oportunităţi importante de a colabora în domeniul securităţii regionale, al cooperării economice şi al bunăstării cetăţenilor" ambelor ţări.

Premierul Viktor Orban şi-a recunoscut, duminică seară, înfrângerea în faţa susţinătorilor săi. După 16 ani de când se află neîntrerupt la putere, timp în care a exasperat Europa, Viktor Orban se pregăteşte acum să fie liderul opoziţiei.

Mesajul lui Viktor Orban după eşecul electoral

El a ţinut un discurs în care a spus că rezultatul alegerilor este "clar", recunoscându-şi înfrângerea. El a confirmat că l-a felicitat pe adversar şi a recunoscut că rezultatul este dureros pentru Fidesz. Orban a mai spus că partidul său va servi Ungaria din opoziţie.

El a afirmat că, în cei peste 30 de ani de când se află în fruntea partidului Fidesz, "a trăit ani grei şi uşori, frumoşi şi trişti", dar a insistat că "niciodată, niciodată, niciodată nu va renunţa".

