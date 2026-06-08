Reacţia lui Tomac după prima rundă de negocieri pentru formarea Guvernului: "Niciun partid nu a fost pozitiv"

Premierul desemnat Eugen Tomac a încheiat prima zi de consultări fără un sprijin clar din partea partidelor pentru guvernul tehnic pe care îl propune. Tomac spune că niciuna dintre formaţiunile cu care a discutat nu a avut o poziţie "pozitivă", fiecare venind cu propriile rezerve şi condiţii. În ciuda blocajului, premierul desemnat susţine că România are nevoie rapid de un guvern funcţional şi că negocierile vor continua.

Prima zi de consultări pentru Guvernul Tomac

Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Tomac a afirmat că toate formațiunile politice și-au prezentat propriile rezerve și condiții privind susținerea viitorului Executiv. "Niciun partid nu a fost pozitiv, să știți. Niciun partid. Fiecare partid a fost destul de aplicat pe linia pe care o consideră îndreptățit să o prezinte ca argument", a declarat premierul desemnat.

Tomac a precizat că obiectivul său este formarea unui guvern tehnic, care să gestioneze problemele urgente ale țării și să reducă tensiunile politice. "Soluția pentru a ieși din această situație de blocaj și pentru a le oferi românilor o perspectivă imediată este să avem un guvern funcțional", a afirmat acesta.

Discuţii cu partidele pro-occidentale

Articolul continuă după reclamă

Potrivit premierului desemnat, formula propusă nu urmărește obiective politice sau electorale. "Intenționat am spus că soluția este un guvern tehnic, nu unul cu ambiții politice, pentru că avem câteva urgențe", a explicat Tomac.

Premierul desemnat a confirmat că a avut discuții cu reprezentanții principalelor partide pro-occidentale și că va continua consultările și în zilele următoare. Referindu-se la întâlnirea cu liderii PNL, Tomac a spus că dialogul a fost direct, dar civilizat. "Mie îmi plac dialogurile directe. Nu fug de dialoguri directe", a declarat el. Tomac a adăugat că înțelege poziția liberalilor, în contextul efectelor politice generate de moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului.

În ceea ce privește USR, premierul desemnat a descris discuțiile drept "serioase și consistente", amintind colaborarea pe care a avut-o cu formațiunea în ultimii ani.

Premierul desemnat cere "acţiune" pentru depăşirea crizei

Potrivit lui Tomac, fiecare partid a venit la negocieri cu propriile cerințe. El a spus că PSD dorește să vadă mai întâi programul de guvernare și componența Executivului. În același timp, PNL și USR au exprimat rezerve privind o eventuală influență a PSD în viitorul Cabinet. "Fiecare partid a încercat să justifice pozițiile pe care le are în raport cu situația politică în care ne aflăm. Și, repet, eu le înțeleg", a declarat premierul desemnat.

Tomac a susținut că România nu își poate permite prelungirea actualului blocaj politic. "Pentru a avansa, pentru a ieși din acest blocaj în care se află țara acum, avem nevoie de acțiune. Avem nevoie de un guvern", a afirmat acesta.

Premierul desemnat și-a exprimat speranța că partidele parlamentare vor da dovadă de responsabilitate și vor susține învestirea noului Executiv. Consultările pentru formarea Guvernului urmează să continue în perioada următoare, înainte ca premierul desemnat să prezinte în Parlament echipa guvernamentală și programul de guvernare.