Reacţii dure de la Bucureşti şi Kiev, după ce o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian românesc

La trei zile de când Polonia a anunțat că spaţiul său aerian a fost încălcat de drone ruseşti, scenariul s-a repetat la noi, în zona Chilia Veche. Două aeronave F-16 au urmărit drona timp de 50 de minute, până când a dispărut de pe radar. Asta, în timp ce, în Polonia, dronele au fost doborâte cu sprijinul avioanelor militare ale aliaţilor săi din NATO. Ministrul de Extene al României şi preşedintele ucrainean au reacţionat după incident.

Ora 18:5. Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Feteşti sunt ridcate de la sol în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, iar o dronă rusească pătrunde în spaţiul aerian al României. Şapte minute mai târziu este emis primul mesaj RO-ALERT, în Tulcea.

"Aeronavele F-16 au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional pe care au urmărit-o până la pierderea semnalului de pe radar, la aproximativ 20 de kilometri de Chilia Veche. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite şi nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei din zonă", a declarat col. Corneliu Pavel, purtător de cuvânt MApN.

90 de minute a durat alarma. În tot acest timp, pe lângă cele două aeronave F-16, de la baza Mihail Kogălniceanu s-au ridicat şi Eurofighterele aliaţilor germani. Locuitorii din Chilia Veche au primit un al doilea mesaj prin care au fost informaţi cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Ministrul de Externe a reacţionat printr-un mesaj postat pe X. "România condamnă comportamentul Rusiei și ia măsurile necesare pentru a-și proteja suveranitatea și securitatea. Suntem în contact permanent cu UE și NATO", a declarat Oana Ţoiu.

Reacţie de la Kiev

O reacţie a venit şi de la Kiev: Volodimir Zelenski susţine că incidentul din România nu este o întâmplare şi că Rusia vrea o extindere a războiului. "Armata rusă știe exact încotro se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer. Aceasta nu poate fi o coincidență, o greșeală sau inițiativa unor comandanți de nivel inferior. Este o extindere evidentă a războiului din partea Rusiei".

"Teritoriul Roâniei nu este ţinta atacurilor Federaţiei Ruse. Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autortiăţile române", este apelul făcut de Cristina Profir, purtător de cuvânt ISU Tulcea.

Incidentul are loc la trei zile de când Polonia a trecut prin acelaşi scenariu, când dronele au fost doborâte cu sprijinul avioanelor militare ale aliaţilor săi din NATO. Nu aceeaşi reacţie a avut România, care a escortat drona, până a dispărut de pe radar. Asta în ciuda declaraţiilor preşedintelui Nicuşor Dan, în urma incidentului de atunci.

Nicuşor Dan: Noi nu am avut incidente de acest fel. Adică am avut accidental la câteva sute de metri de graniţă. Dacă se va intampla, procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel.

Reporter: Puteţi garanta acest lucru?

Nicuşor Dan: Desigur, da!

Ministrul de externe, Oana Ţoiu, a declarat că va aduce în discuție acțiunile Rusiei la Adunarea Generală a ONU, îndemnând la o respectare internațională strictă a sancțiunilor.

