Tensiunile din Parlament au escaladat după votul controversat pe amendamentul privind ajutoarele pentru pensionari și persoane vulnerabile, într-un schimb dur de replici între PSD și USR.

Replici acide între PSD şi USR după scandalul din Parlament: "Roberta Anastase s-a întors!"

PSD a acuzat public, într-o postare pe Facebook, că votul a fost "interpretat" pentru a bloca adoptarea amendamentului, deși acesta a întrunit mai multe voturi "pentru" decât "împotrivă"

"Roberta Anastase s-a întors! Nu contează cum se votează, contează cum se interpretează! Astăzi toată lumea a putut să vadă cum USR și PNL s-au agățat cu dinții de toate chichițele legislative pentru a refuza amendamentul PSD care făcea dreptate pensionarilor și copiilor cu dizabilități. Au fost 19 voturi împotrivă, o abținere și 23 pentru Pachetul de Solidaritate al PSD. Dar USR și PNL s-au contorsionat în fel și chip până l-au picat.... Atât de rău ați ajuns... Să furați de la pensionari și copii...", au transmis social-democrații într-o postare pe Facebook.

De cealaltă parte, USR respinge acuzațiile și susține că problema este una strict bugetară. Reprezentanții partidului afirmă că PSD "știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării".

USR cere reluarea dezbaterilor în comisiile de buget și adoptarea rapidă a bugetului în forma propusă de Guvern, acuzând PSD că încearcă să câștige capital de imagine prin promovarea unor amendamente fără acoperire financiară.

"PSD trebuie să înceteze să saboteze bugetul încercând să își facă imagine publică cu amendamente pentru care nu există fonduri. Dezbaterile pe buget nu pot rămâne blocate cât timp PSD se târguiește cu AUR ca să treacă diverse amendamente", au transmis reprezentanții USR.

Schimbul de replici dintre cele două partide aflate în coaliţia de guvernare vine ca urmare a faptului că amendamentul privind ajutoarele one-off pentru pensionari a rămas în aer, după ce membrii comsiei de buget-finanţe nu s-au înţeles asupra modului în care se numără voturile. Deşi iniţial a fost anunțat că amendamentul a fost adoptat, PNL a precizat că, conform regulamentului Senatului, nu a trecut. Reprezentaţii PSD au ieşit din sală. Senatorul Daniel Zamfir a spus că PSD nu mai participă la dezbaterea Bugetului.

