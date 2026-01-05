Rogobete se plânge că sistemul e suprasaturat: "Producem de 3 ori mai mulţi rezidenţi decât putem integra"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că este necesară o regândire a sistemului de rezidenţiat, având în vedere că sunt de trei ori mai mulţi rezidenţi decât cei care pot fi incluşi în sistemul de sănătate din România. "Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani", a afirmat ministrul. În plus, el a explicat că nu există o statistică a medicilor care vor ieşi la pensie în următorii ani.

"Cert este că e nevoie de o reformă importantă de structură, spun eu, pentru că noi producem, cu ghilimelele de rigoare, de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem, pentru că cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani de zile", a declarat Alexandru Rogobete, duminică seară, la Antena 3 CNN. Acesta consideră important să fie corelat numărul de posturi din sistem cu numărul de rezidenţi.

Rogobete a adăugat că la nivelul Ministerului Sănătăţii a apărut ideea de a reînfiinţa stagiatura

"Ideea este de a avea un sistem predictibil", apreciază ministrul Sănătăţii. Acesta afirmă, însă, că nu are o statistică a medicilor care vor ieşi la pensie în următorii ani. "Aş vrea să ştiu şi eu câţi medici cardiologi vor ieşi la pensie în următorii patru ani. Nu există, dacă vă puteţi imagina, nu există această... Sau atunci când UMF-urile şi Ministerul Sănătăţii scot numărul de posturi şi de locuri la rezidenţiat, nu se ţine cont de acest indicator foarte important. Pentru că eu anul acesta am scos un număr de locuri de pregătire pentru rezidenţiaţi, pentru că aşa mi-au dat, istoric vorbind, universităţile cifrele. Eu nu sunt sigur că aceste cifre sunt corelate cu nevoia de număr de medici pe anumite specialităţi", a afirmat ministrul.

Acesta a anunţat că doreşte, împreună cu universităţile, să realizeze o hartă clară a locurilor care vor fi disponibile în următorii ani. Alexandru Rogobete a adăugat că la nivelul Ministerului Sănătăţii a apărut ideea de a reînfiinţa stagiatura.

"Există o discuţie şi iată că m-aţi provocat, o să spun până la urmă, deşi discuţia nu a fost în detaliu purtată, inclusiv ideea de a reînfiinţa stagiatura şi categoria de medici generalişti, care nu fac rezidenţiatul, dar fac o stagiatură şi apoi o supraspecializare pe un domeniu nişat. Stă în picioare şi există pe masa discuţiei la Ministerul Sănătăţii. Probabil că anul acesta o vom pune în aplicare şi pe aceasta", a mai precizat Rogobete.

