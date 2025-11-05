Înlocuirea trupelor SUA și apărarea antiaeriană a României. Ce a discutat Nicușor Dan cu șeful NATO

Președintele Nicușor Dan a discutat astăzi la Cotroceni cu șeful NATO, Mark Rutte, despre înlocuirea trupelor SUA retrase din România cu soldați din alte state NATO, au declarat surse politice pentru Observator.

Nicușor Dan îl întâmpină pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la Cotroceni 5 noiembrie 2025 - Profimedia

Un alt scenariu discutat la Cotroceni între șeful statului și șeful NATO, Mark Rutte, este consolidarea apărării României cu noi sisteme de apărare antiaeriană, potrivit surselor Observator.

Nicuşor Dan: Prin Santinela Estică, România va întări apărarea antiaeriană și alte capabilități militare

La conferința de după discuțiile tête-à-tête dintre cei doi care au durat mai bine de o oră şi jumătate, președintele Nicușor Dan a declarat în conferința de presă că a discutat despre necesitatea majorării cheltuielilor de apărare și despre cum vom continua ajutorul pentru Ucraina, dar și despre Santinela Estică, programul NATO pentru apărarea Flancului Estic.

Articolul continuă după reclamă

Președintele a mai precizat că un alt subiect abordat a fost o apărare aeriană coerentă pe tot Flancul Estic, dar și capacitățile militare suplimentare care vor fi aduse pe tot Flancul Estic, inclusiv în România.

Nicușor Dan a transmis că România va continua să investească în consolidarea capabilităților sale militare. Un alt capitol de discuții a fost despre zona Mării Negre, dar şi despre amenințările hibride și modul în care putem să colaborăm în acest sens. Concluzia este că România are aliați și e protejată de orice fel de potențială amenințare, a punctat președintele.

Santinela Estică înseamnă mai multe capacități militare și oameni (n.r. trupe) atunci când este nevoie. Avem, de exemplu, acest mare exercițiu militar (n.r. Dacian Fall) cu peste 5000 militari aliați care exersează tipuri de răspunsuri pentru a descuraja, a explicat ulterior Nicușor Dan, răspunzând la întrebările jurnaliștilor.

Șeful statului a precizat că nu există împărțire între nord și sud și că există o abordare comună cu privire la Flancul Estic. Nicușor Dan a mai transmis că și în Europa, și în România, prezența SUA e mai puternică decât în 2020, iar exercițiul militar de acum e o dovadă că ne coordonăm pentru mișcări mari de trupe. Santinela Estului exact asta vrea să facă, a punctat el.

Mark Rutte: Plan de a creste grupul de luptă la nivel de brigadă

Întrebat despre retragerea unei brigăzi americane din România, Mark Rutte a declarat că ajustarea posturii americane nu este ceva neobișnuit. Totodată, a punctat că a discutat cu Nicușor Dan despre ridicarea grupului de luptă la nivel de brigadă.

Amintim că Operațiunea Eastern Sentry (numită în română "Santinela Estică") este o operațiune lansată de NATO 12 septembrie 2025 pentru a întări postura defensivă pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, prin desfășurarea coordonată de capabilități militare aeriene, terestre și navale, inclusiv sisteme antiaeriene, exerciții comune și trupe aliate suplimentare, cu scopul de a descuraja agresiuni și de a asigura o reacție rapidă în fața amenințărilor din partea Rusiei.

DACIAN FALL 2025 este un exercițiu multinațional al NATO, desfășurat în România și Bulgaria între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, care implică peste 5.000 de militari și 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate, și are drept scop integrarea operaţională a structurilor subordonate Headquarters Multinational Division South‑East (HQ MND‑SE) şi ridicarea la nivel de brigadă a grupurilor de luptă NATO din România şi Bulgaria.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰