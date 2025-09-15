România răspunde la reacţia sfidătoare a Moscovei: "Era o dronă rusească. Ce voia, poză cu eticheta?"

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, i-a răspuns ambasadorului rus la București, care, într-un comunicat sfidător și ironic, a transmis că România nu a prezentat dovezi clare că drona care a încălcat spațiul aerian al țării pe 13 septembrie ar fi fost una rusească. "Românii au găsit un alt OZN...o provocare intenționată a regimului de la Kiev", a susținut ambasada. "Era o dronă rusească. Ce voia? Poză cu eticheta?", a replicat Moșteanu.

"Rusia are o lungă istorie de mistificat adevărul. Pentru ei și acest război de agresiune împotriva Ucrainei este o operațiune militară specială, nu este un război în care Rusia a intrat pe teritoriul altui stat să omoare civili. Acesta este stilul Rusiei și al propagandei rusești de a prezenta lucrurile. Am văzut ieri raportul misiunii de sâmbătă, am vorbit și cu unii dintre piloții implicați. Spune clar, și pilotul a confirmat, că este vorba de o dronă rusească Shahed sau Geran. Deci era o dronă rusească, ce voia? Poză cu eticheta? Dacă îi făceam poză, zicea că e o poză din Ucraina. Este stilul Rusiei de a nega evidențele și a mistifica adevărul. Nu este nimic nou pentru noi" a declarat Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, la Antena 3 CNN.

Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate sâmbătă pentru a intercepta o dronă rusească intrată în spațiul aerian al României. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus că piloţii au avut autorizarea să doboare drona intrată neautorizat în spaţiul aerian național, însă au decis să nu deschidă focul, când au evaluat riscurile colaterale.

În timp ce autoritățile de la noi și cele europene dau asigurări că nu vor rămâne pasive la intimidările Rusiei, ambasada Moscovei a avut o reacție sfidătoare. A numit drona un "OZN" și a catalogat incidentul drept "o provocare intenționată a regimului de la Kiev". În schimb, de la Kiev, Volodimir Zelenski spune că gestul Moscovei nu este întâmplător. Iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, condamnă incidentul și vorbește despre o nouă încălcare a suveranității Uniunii Europene.

Ambasadorul rus la Bucureşti, convocat la MAE

România l-a convocat duminică pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. "Partea română a transmis protestul ferm faţă de acest act inacceptabil şi iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranităţii României. Astfel de situaţii recurente determină escaladarea şi amplificarea ameninţărilor la adresa situaţiei de securitate regionale. S-a solicitat părţii ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spaţiului aerian al României", a informat MAE într-un comunicat de presă difuzat duminică, în care mai adaugă că România este în permanent contact cu aliaţii săi şi cu ceilalţi membri din UE.

Rusia ironizează România: O provocare ucraineană. Românii au descoperit "un OZN"

Ambasada Rusiei în România a comentat duminică seară, pe Facebook, incidentul de sâmbătă seară, acuzând autorităţile române că s-au "grăbit să anunţe că ar fi vorba de o dronă rusească" şi Ucraina de "provocare intenţionată". "Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spaţiul aerian al ţării şi s-a grăbit să anunţe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei (Vladimir Lipaev - n.r.) pentru a-i transmite 'protestul ferm' al autorităţilor române. În cursul discuţiei, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei care ar fi pătruns în spaţiul aerian român nu a primit un răspuns concret şi convingător. Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienţei naţionale a aparatului zburător, protestul părţii române a fost respins ca fiind nefondat şi nejustificat. Ambasadorul a subliniat că toate circumstanţele indică faptul că, în realitate, a avut loc o provocare intenţionată a regimului de la Kiev, care, temându-se de un eşec militar inevitabil şi de răspunderea pentru crimele comise atât împotriva poporului rus, cât şi a celui ucrainean, încearcă disperat, prin orice mijloace, să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federaţiei Ruse", se menţionează în postarea ambasadei ruse.

