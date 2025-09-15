Între timp coaliția de guvernare se clatină. PSD se opune în continuare concedierilor din administraţia locală, asta deşi preşedintele şi premierul au anunţat deja că 10% dintre funcţionari vor fi concediaţi. Un alt scandal e legat de alegerile din Capitală. PSD ameninţă că va rupe Coaliţia dacă PNL şi USR vor avea candidat comun în Bucureşti.

Liderii coaliţiei de guvernare vor relua zilele viitoare negocierile în ceea ce priveşte reforma administraţiei locale. De asemenea, surse politice, spun că în această săptămână este posibilă şi o întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan pentru forma finală a administraţiei locale. Asta în condiţiile în care în acest moment avem un blocaj la vârful coaliţiei.

Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan au anunţat că acel procent de 10% concedieri din primării şi Consilii Judeţene ar fi fost deja agreat în discuţiile de la Palatul Cotroceni. PSD insistă că nu e acord cu 10% concedieri şi propun ca alternativă tăierea cheltuielilor cu 10% de la salarii sau de la alte capitole precum bunuri şi servicii.

Alegerile din Capitală, un alt subiect tensionat

Articolul continuă după reclamă

Procentul anunţat de preşedinte şi premier ar însemna undeva la 13.000 de funcţionari din primării şi Consilii Judeţene care să fie concediaţi dacă acest 10% va fi aplicat în cele din urmă. PSD susţine în continuare că reforma adevărată nu înseamnă obligatoriu concedieri.

De asememea, un alt subiect care generează tensiuni în coaliţie este cel legat de alegerile la Primăria Capitalei. Sorin Grindeanu a ameninţat că PSD va rupe coaliţia şi se va retrage de la guvernare dacă PNL şi USR vor susţine un candidat comun la Bucureşti. Social democraţii au propus fie un candidat unic al coaliţiei, fie ca fiecare partid să aibă un candidat propriu.

USR pune presiune şi cere premierului să stabilească prin hotărâre de guvern data alegerilor de la Primăria Capitalei. Codul Administrativ prevede ca alegerile să fie organizate în cel mult 90 de zile de la vacantarea postului de primar. Nicuşor Dan a demisionat din funcţia de primar al Capitalei pe 26 mai, iar un calcul simplu ne arată că au trecut deja 90 de zile prevăzute de lege.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰