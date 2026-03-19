Scandal în Parlament. Drulă către PSD: O țară întreagă suferă din cauza voastră

Deputatul USR Cătălin Drulă l-a criticat dur pe liderul PSD Sorin Grindeanu în cadrul dezbaterilor pe buget, pe care l-a acuzat că generează constant scandaluri prin teme artificiale. "Din cauza crizei dumneavoastră personale de leadership suferă o întreagă ţară", a transmis Drulă. Totodată, acesta a comentat şi intenţia PSD de a scoate USR de la guvernare, avertizând că orice formulă politică "reîncălzită" este condamnată la eşec, potrivit News.ro.

"În 10 ani în acest Parlament am văzut că acest microfon suportă multe şi că tupeul este o calitate apreciată în politică. Mă gândeam la asta ascultând cum unul dintre oamenii care a fost arhitectul situaţiei dezastruoase în care se găsea România în iunie anul trecut, când se găsea această guvernare, eram cu apa la gât, aproape în junk, după trei ani de guvernare Nicu şi Marcel. Acum gândirea magică cumva vrea să reediteze aceeaşi guvernare Nicu şi Marcel, fără USR la guvernare, să mergeţi înapoi la Oradea domnule Bolojan, nici cu AUR. Nu se poate, nu mai merge, nu mai e timpul ăla", a declarat Cătălin Drulă în prima parte a discursului.

Deputatul USR a susținut că PSD generează scandaluri artificiale.

"Orice construcţie politică reîncălzită sau speranţa că s-ar putea reedita este sortită eşecului. Maturitate, domnule Grindeanu, însemană să nu creezi permanent scandal. Scandalul în această guvernare şi în această coaliţie este creat de dumneavoastră. Scandaluri artificiale. Ne fură unii apa din baraje, se întâmplă zilnic tot felul de nenorociri, în timp ce lucruri serioase le călcaţi în picioare", a precizat Cătălin Drulă.

Articolul continuă după reclamă

Cătălin Drulă a mai afirmat că membrii PSD sunt preocupaţi de schimbarea premierului de la alt partid.

"Avocatul Poporului nu este numit fiindcă aţi avut o înţelegere subterană cu AUR şi, din păcate, din cauza crizei dumneavoastră personale de leadrship, suferă o întreagă ţară (...) În această situaţie preocuparea este despre cum schimbăm premierul altui partid, despre cum putem face formule de guvernare ca USR să nu se mai regăsească în guvern, nu se înţelege de ce. I-am auzit pe unii dintre colegii dumneavoastră aproape obsedaţi de acest lucru, nu ştiu, domnul Ponta mai e în PSD sau nu e, dar în ultimele zile are un discurs vitriolic, aproape nazist la adresa USR. Toate aceste lucruri nu au de-a face cu ideea de a fi om de stat", a declarat Drulă.

Totodată, Cătălin Drulă le-a cerut social-democraților să dea dovadă de responsabilitate și să își respecte angajamentele asumate.

"Exact lipsa acestei calităţi de a fi om de stat şi în cazul domnului Ciolacu, predecesorul dumneavoastră, în cazul domnului Ciucă şi mai ales în cazul domnului Iohannis cel care a patronat acest regim falimentar, ne-a adus în această situaţie. Înţelegeţi în al 12-lea ceas să fiţi om de stat şi să vă respectaţi cuvântul dat", a conchis Drulă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰